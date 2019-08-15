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قائد سلطة الاطفاء والانقاذ بزيارة معايدة بمناسبة عيد الاضحى في شفاعمرو وحيفا



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قام قائد سلطة الاطفاء والإنقاذ الجنرال ديدي سيمحي بزيارة معايدة بمناسبة عيد الاضحى المبارك لدى الطائفة الأحمدية في حيفا ولدى بلدية شفاعمرو، حيث الت قى برئيس الطائفة الاحمدية محمد شريف وبرئيس بلدية شفاعمرو عرسان ياسين. ورافق الجنرال سيمحي في الزيارة مستشاره للشؤون العربية كايد ظاهر، وقائد لواء الساحل ارييه رغيف وقائد لواء الشمال نزار قارس، وعدد من المسؤولين في سلطة الإطفاء والانقاذ.

الجنرال سيمحي أكّد في كلمته:"اضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.. مستمرون بتعزيز التعاون والتواصل مع البلدات العربية لما فيه مصلحة للمواطنين، من أجل سلامتهم وامنهم".

وقد أشار الجنرال سيمحي خلال زيارته لدى الطائفة الاحمدية في حي الكبابير بحيفا الى اهمية دمج رجال اطفاء من ابناء الطائفة في جهاز الاطفاء والانقاذ، وتمّ الاتفاق مع الامير محمد شريف على اقامة وحدة متطوعين لخدمة الحي والطائفة ومنح الرد الأولي لحين وصول الطواقم في حال اندلاع حريق.

وفي شفاعمرو، أكد الجنرال سمحي انه سيتم العمل على تعزيز محطة الاطفاء في المدينة، الى جانب تأهيل وحدة متطوعين لمنح المساعدة والرد الاولي. من جهته شدد رئيس البلدية عرسان ياسين على ضرورة التعاون مع سلطة الاطفاء والانقاذ، مشيرا الى أن البلدية تفتح ابوابها للتعاون مع هذه السلطة العامة التي يقوم رجالها بالمخاطرة بحياتهم من اجل انقاذ الحياة والحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.





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