مجلس, النواب, الأردني, يبحث, الاثنين, اقتحامات, الأقصى,

ويعقد الاجتماع عند الساعة 12 ظهرا بقاعة عاكف الفايز بمجلس النواب الاردني.يأتي ذلك على خلفية تصاعد اقتحامات قوات الاحتلال والمستوطنين لباحات المسجد الاقصى في الأونة الأخيرة، وخاصة خلال ايام عيد الأضحى المبارك.

دعا رئيس مجلس النواب الأردني المهندس عاطف الطراونة اعضاء المجلس إلى اجتماع الاثنين المقبل لمناقشة انتهاكات واقتحامات سلطات الاحتلال للمسجد الأقصى.

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