تأجيل, محاكمة, الرئيس, السوداني, المعزول, عمر, البشير,

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أقرت السلطات النيوزيلندية بأن منفذ مجزرة المسجدين في نيوزيلندا، تمكن نتيجة إهمال...
هنأت منظمة الصحة العالمية الحكومة السعودية ووزارة الصحة على استضافة موسم الحج...
أصيب 23 شخصا إصابات طفيفة ومتوسطة إثر هبوط اضطراري لطائرة ركاب روسية من طراز...
أفاد التلفزيون الإسرائيلي بأن زيارة عضوي الكونغرس الأمريكي إلهان عمر ورشيدة طليب...
أصيب ستة -على الأقل- من رجال الشرطة في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا في إطلاق...
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، عن القائمة الأولية للمترشحين...
قتل طفل وجرح آخر اليوم الاربعاء جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات الجيش...
استنكرت وزارة الخارجية الأردنية تصريحات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد...
انتقد الليكود الرأي القضائي الذي أصدره المستشار القانوني للحكومة افيحاي...
أعلن وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، رفض بلاده مشاركة إسرائيل في أية قوة...