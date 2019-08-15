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تأجيل محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أفاد ممثل هيئة الدفاع السودانية بتأجيل محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير من يوم 17 إلى 19 أغسطس الجاري.



وكشف ممثل هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول عمر البشير، المحامي محمد الحسن الأمين، أن المحكمة المسؤولة عن محاكمة البشير قد أخطرت هيئة الدفاع، بتأجيل موعد أولى جلسات محاكمة البشير في التهم الموجهة إليه، المتعلقة بقضية التعامل بالنقد الأجنبي، من 17 إلى 19 أغسطس"​​​.


وأضاف الأمين، أن "المحكمة أخطرت الرئيس السابق وإدارة سجن "كوبر"، بالموعد الجديد لبدء أولى جلسات محاكمته"، لافتا إلى أن "جلسة محاكمة البشير ستكون علنية لوسائل الإعلام والصحافة".




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