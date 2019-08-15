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سان جيرمان يُعقد عودة نيمار لبرشلونة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حدد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، شروطه لبيع نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.



ووفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن باريس سان جيرمان لن يتخلى عن نيمار، بأقل من 100 مليون يورو، بالإضافة إلى حصوله على خدمات بعض اللاعبين.


ونوهت الصحيفة أن هذا الرقم يعتبر الحد الأدنى الذي يريده باريس سان جيرمان من وراء بيع نيمار، وهو بعيد تمامًا عما يخطط له برشلونة، خاصة بعد صرف أكثر من 200 مليون يورو لضم الثلاثي دي يونج وجريزمان وفيربو.


وأشارت الصحيفة الفرنسية أن سان جيرمان يتمسك بالحصول على 100 مليون يورو، من أجل جلب صفقة كبرى قبل نهاية الميركاتو الصيفي.


ويفكر سان جيرمان في التعاقد مع واحد من الثنائي باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس أو جيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان.


وينوي باريس، عرض هذا الأمر على برشلونة، والحصول على لاعب واحد فقط من بين الثلاثي فيليب كوتينيو وعثمان ديمبلي ونيلسون سيميدو بدلًا من لاعبين.




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