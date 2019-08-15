عرابة - وفاة المربي محمد يوسف ياسين (ابو يوسف )

انتقل الى رحمة الله تعالى اليوم في عرابة المربي محمد يوسف عوض ياسين ابو يوسف عم عمر يناهز ال 61 عاما بعد ان المت به نوبة قلبية .

وسيشيع جثمانه الى مثواه الاخير غدا بعد صلاة الجمعة.انا لله وانا اليه راجعون