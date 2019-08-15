تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-15 14:29:26 تأجيل محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير |  2019-08-15 14:24:12 عرابة - وفاة المربي محمد يوسف ياسين (ابو يوسف ) |  2019-08-15 14:00:10 اصطدام شاحنة باسفل جسر على شارع 4 وأزمة سير |  2019-08-15 13:23:38 اندلاع حريق في احراش بمنطقة قرب القدس |  2019-08-15 13:22:25 نيوزيلندا تفشل في منع سفاح المسجدين عن التحريض العنصري من زنزانته |  2019-08-15 13:20:05 المطران عطا الله حنا : جرائم القتل المروعة في الداخل الفلسطيني باتت ظاهرة مقلقة تشكل خطرا على مجتمعنا |  2019-08-15 13:11:01 اخراج قطعة بلاستيكية ابتلعتها طفلة رضيعة من منطقة حيفا |  2019-08-15 12:16:52 "حماس" ترد على تهديد غانتس بإغتيال السنوار |  2019-08-15 12:05:15 زيارة معايدة الطائفة المسيحية للإسلامية في كفركنا |  2019-08-15 12:00:18 العراق يضغط على الأردن لتسليم رغد صدام حسين |  2019-08-15 11:55:26 تمساح ثائر يلتهم طفلاً عمره 10 سنوات في الفلبين |  2019-08-15 11:49:05 خط شعارات عنصرية على منازل قضاء سلفيت |  2019-08-15 11:46:32 اعتقال شاب من رهط بعد ضبط مسدس مسروق تحت فراشه |  2019-08-15 11:01:10 الصحة العالمية: انتهاء موسم الحج دون أمراض |  2019-08-15 10:59:17 نقابة المعلمين تعلن عن نزاع عمل في قطاع التعليم الخاص |

الرئيسية | وفيات



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

عرابة - وفاة المربي محمد يوسف ياسين (ابو يوسف )



  |     |   اضافة تعليق



انتقل الى رحمة الله تعالى اليوم في عرابة المربي محمد يوسف عوض ياسين ابو يوسف عم عمر يناهز ال 61 عاما بعد ان المت به نوبة قلبية .


 وسيشيع جثمانه الى مثواه الاخير غدا بعد صلاة الجمعة.

انا لله وانا اليه راجعون




كلمات متعلقة

عرابة, -, وفاة, المربي, محمد, يوسف, ياسين, (ابو, يوسف, ),

تابعونــا

سخنين:وفاة طيب الذكر حسن يوسف خلايلة "ابو خالد" 56 عاما بعد تعرضه لنوبة قلبية حادة سخنين:وفاة طيب الذكر حسن يوسف خلايلة "ابو خالد" 56 عاما بعد تعرضه لنوبة قلبية حادة 2019-08-15 | 07:34:49

توفي فجر اليوم الخميس في مدينة سخنين طيب الذكر حسن يوسف خلايلة "أبو خالد" عن عمر...

فسوطة تفجع بوفاة الفتاة برنديت دكور 15 عاما بمرض عضال فسوطة تفجع بوفاة الفتاة برنديت دكور 15 عاما بمرض عضال 2019-08-06 | 09:38:25

فجعت بلدة فسوطة صباح اليوم الثلاثاء بخبر وفاة الفتاة الطالبة برنديت نبيل دكو 15...

عرب الهيب:وفاة المربي مرعي حسن فلاح عرب الهيب:وفاة المربي مرعي حسن فلاح 2019-07-22 | 22:58:48

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعي اليكم نبأ وفاة الحاج الاستاذ مرعي حسن علي فلاح...

عرابة - وفاة الحاجة رسمية محمد بكرية والدة الاعلامي محمد بكرية عرابة - وفاة الحاجة رسمية محمد بكرية والدة الاعلامي محمد بكرية 2019-07-17 | 09:37:39

"كلّ نفس ذائقة الموت" انتقلت إلى رحمته تعالى في عرابة اليوم الاربعاء الحاجة...

الحاجة سمية قراقره ام محمود عرابة في ذمة الله الحاجة سمية قراقره ام محمود عرابة في ذمة الله 2019-07-16 | 11:10:13

انتقلت الى رحمة الله تعالى اليوم في عرابة الحاجة سمية عبدالغني موعد قراقرة ام...

حيفا - وفاة الكاتبة المحامية نائلة عطية حيفا - وفاة الكاتبة المحامية نائلة عطية 2019-07-15 | 11:50:07

غيب الموت اليوم الاثنين الكاتبة المحامية نائلة عطية بعد صراع مع المرض لم يمهلها...

الناصرة - الحاج احمد صبري عثمان ابو رياض في ذمة الله الناصرة - الحاج احمد صبري عثمان ابو رياض في ذمة الله 2019-07-09 | 10:57:01

. . انتقل الى رحمة الله تعالى المرحوم الحاج احمد صبري عثمان ايو رياض من حي...

حيفا تفجع بوفاة بلال أبو شملة بنوبة قلبية في اسطنبول حيفا تفجع بوفاة بلال أبو شملة بنوبة قلبية في اسطنبول 2019-06-19 | 08:20:19

وقع خبر الرحيل المفاجئ لأبن حيفا ابن حي الحليصة بلال محمود عارف أبو شملة 52 عاما...

الرامة: نصري سامي نصور (أبو مروان) عن عمر ناهز الـ82 عاما الرامة: نصري سامي نصور (أبو مروان) عن عمر ناهز الـ82 عاما 2019-06-04 | 17:07:45

زوجة الفقيد ونجله وبناته واخوانه واخواته وعائلاتهم مع عموم آل نصور وآل كسابري...

سخنين :وفاة طيب الذكر الدكتور محمد حيادرة "ابو الأمين" سخنين :وفاة طيب الذكر الدكتور محمد حيادرة "ابو الأمين" 2019-06-03 | 23:47:07

انتقل الى رحمته تعالى الليلة في سخنين طيب الذكر الدكتور محمد حيادرة "أبو الأمين"...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اعتقال شاب سائحة الناصرة سرقة حقيبة الشرطة دفعها اصابة الطيرة اطلاق نار شاب متوسطة اسعاف شرطة تظاهرة مبنى الكنيست امام معلمو السياقة عرب ويهود اضراب ممتحني السياقة القدس اعتقال فتى قاصر مشتبه طعن الة حاده الرينة متوسطة اصابةحريق هائل مصمص ام الفحم اندلاع النيران طائرة اخماد المحامي أحمد امارة كفر كنا شهادة الدكتوراه بحث الاراضي الفلسطينية دكتوراه جامعة حصول مسيرة طلعة العذراء حيفا مشاركة واسعة قداس احتفالي مناسبة عيد مار جريس كنيسة الروم الارثوذوكس عكا مدينة مسيرة ايلانة زيداني مديرة ابو الرمان مدرسة طمرة تعيين فوز مناقصة مدينة ابتدائية اضراب مستشفيات حكومية البلاد اليوم الخميس لمدة 24 ساعة تقليصات وزارة المالية شجار كفر مندا اصابات اعتقالات مفرقعات فيديو عائلي بلدة شرطة حملة اسعافلهفيم حادث طرق اصابة متوسطة سيارة شاحنة الشرطة اسعاف أوريت الثانوية الناصرة تخريج حفل تحتفل طلابها طلاب الثواني عشر الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الاسلامية الشق الشمالي صورة تحريضية بنادق مسدسات ذخيرة رصاصات اعتقال مشتبهين شرطة تفتيش مشهد طوبا زنغرية دير الاسد حملة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com