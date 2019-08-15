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اصطدام شاحنة باسفل جسر على شارع 4 وأزمة سير



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اسفر حادث اصطدام شاحنة باسفل جسر على شارع 4 باتجاه الشمال اليوم الخميس عن ازمة سير خانقة على الاشرع .



وعملت الشرطة على تنظيم حركة السير بعد ان علقت الشاحنة اسفل الجسر .


يشار الى ان هذه ليست الحادثة الاولى التي تشهدها البلاد من هذا النوع .




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