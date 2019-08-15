اصطدام, شاحنة, باسفل, جسر, على, شارع, 4, وأزمة, سير,

اسفر حادث اصطدام شاحنة باسفل جسر على شارع 4 باتجاه الشمال اليوم الخميس عن ازمة سير خانقة على الاشرع .

وعملت الشرطة على تنظيم حركة السير بعد ان علقت الشاحنة اسفل الجسر .يشار الى ان هذه ليست الحادثة الاولى التي تشهدها البلاد من هذا النوع .