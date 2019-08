طلة, ماكياج, Sparkling, Rose,

"جيد" تعرض اطلالة تدمج بين التألق والحد الأدنى الأنيق بلا جهد. أنسجة خفيفة والوان مثيرة ملائمة بشكل خاص لأيام الصيف الحارة.

شفتان مغريتان مع لمسة ناعمة من الوان متوهجة, نصف شفافة وبشرة وجه مع لمسات نور.في المجموعة منتجا ماكياج مكملان Must Have في هذا الصيف:Velveteen Ultra Shine Up Gel Sheer ليپ چلوس صيفي, نصف شفاف وخفيف يمنح الشفتين نضارةVelveteen Highlighting Powder هايلايتر لامع يلتقط اشعة الشمس منتج لطلة متسفعة ونضرة.للحصول على الطلة استعملي المنتجات التالية:Velveteen Ultra Shine Lip Gel يمنح طلة شفتين مليئتين.أداة مميزة تمكن دهنا مريحاً, موحداً ودقيقاً.424 Shy Nude: لون طبيعي ومليء بالبريق.425 Bora Bora Pink: وردي ناعم ولامع.426 Chicago Champagne: لون شمپانيا طبيعي عميق ومغرٍ.427 Malibu Kiss: وردي, نصف شفاف ومغرٍ.428 Happy Everyday: وردي خوخي خفيف ولامع.429 Miami Sunrise: خوخي شفاف بلون برتقالي.430 Sultry Mauve: لون بشرة عميق.431 Chocolicious: لمسات شوكلاطة حليب ناعمة وحلوة.السعر: 69.90ش.Velveteen Highlighting Powderهايلايتر للتبييض ولطلة بشرة نضرة, يمتزج بشكل طبيعي مع البشرة ويمكن دهناً موحداً ومريحاً.Pearl Drop 120: لون لؤلؤة فاتح ومريح.121 Diving Pearl: لون ناعم مع لمسات تسفع وانتعاش.122 Gold Pearl: لون لؤلؤة ذهبي وأنيق.123 Prismatic Pearl: لون برونزي لؤلئي وناعم.التغليفة المصغرة تشمل مرآة سهلة الحمل في الجزدان وللسفر.السعر: 99.90 ش.نصيحة لتألق صيفي متكامل: يمكن استعمال اسفنجة رطبة مباشرة على بشرة الوجه بعد وضع كريم رطوبة, بعدها غمس الاسفنجة بالهايلايتر ووضعها على الوجنتين - تحصلين على تألق يصمد طويلا.