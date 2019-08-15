اندلاع, حريق, في, احراش, بمنطقة, قرب, القدس,

تعمل طواقم اطفاء وانقاذ على اخماد حريق شبّ في منطقة حرشية بين بلدتي "بيت مئير" و"شورش" بالقرب من مدينة القدس.وجاءنا من كايد ظاهر المتحدث بلسان سلطة الاطفاء :" رجال الاطفاء يعملون على منع انتشار النيران أكثر في الحرش ومنع اقترابها من البلدات القريبة.وقد تمّ ارسال ٤ طائرات اطفاء للمساعدة في اخماد الحريق.