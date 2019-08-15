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اندلاع حريق في احراش بمنطقة قرب القدس



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تعمل طواقم اطفاء وانقاذ على اخماد حريق شبّ في منطقة حرشية بين بلدتي "بيت مئير" و"شورش" بالقرب من مدينة القدس.

وجاءنا من كايد ظاهر المتحدث بلسان سلطة الاطفاء :" رجال الاطفاء يعملون على منع انتشار النيران أكثر في الحرش ومنع اقترابها من البلدات القريبة. 


وقد تمّ ارسال ٤ طائرات اطفاء للمساعدة في اخماد الحريق.




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