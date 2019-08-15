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اخراج قطعة بلاستيكية ابتلعتها طفلة رضيعة من منطقة حيفا



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



نجح الطاقم الطبي في مستشفى رمبام (قسم الاطفال) هذا الاسبوع من اخراج قطعة بلاستيكية ابتلعتها طفلة رضيعة (عامان) من سكان منطقة حيفا بالخطأ وهي تلعب بلعبة ( הפליימוביל المشهورة - الليجو) .


وتم اخراج القطعة البلاسيكية بواسطة معدات طبية خاصة حيث اشار الاطباء الى ان القطعة لم تغلق مجرى التنفس وتم اخراجه بدقة دون التسبب للطفلة باي ضرر .


وحذر الاطباء الاهالي من مغبة ترك اطفالهم يلهون بالعاب صغيرة دون مراقبتهم خاصة في فترة العطلة الصيفية التي تكثر فيها مثل هذه الحوادث.




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