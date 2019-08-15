اخراج, قطعة, بلاستيكية, ابتلعتها, طفلة, رضيعة, من, منطقة, حيفا,

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اسفر حادث اصطدام شاحنة باسفل جسر على شارع 4 باتجاه الشمال اليوم الخميس عن ازمة سير...
تعمل طواقم اطفاء وانقاذ على اخماد حريق شبّ في منطقة حرشية بين بلدتي "بيت مئير"...
قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس لدى استقباله...
علّقت حركة "حماس"، اليوم الخميس، على تهديدات رئيس حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي، بيني...
بأجواء أخوة ومحبة قام وفد من أبناء الطائفة المسيحية يتقدمهم ، النائب البطريركي في...
خطّ مستوطنون ، صباح اليوم الخميس، شعارات عنصرية على منازل ومركبات المواطنين...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي :" تواصل الشرطة...
أعلنت نقابة المعلمين عن نزاع عمل في قطاع التعليم الخاص مهددة بتعطيل الدراسة مطلع...
أعاد مراقبو سلطة حماية الطبيعة في منطثة النقب , الى الطبيعة نسر ضخم من النوع...
فدعت قرية البعة فجر اليوم الخميس بوفاة الشاب مهدي فريد قاسم بدران (31 عاما) متأثرا...