اخراج, قطعة, بلاستيكية, ابتلعتها, طفلة, رضيعة, من, منطقة, حيفا,

نجح الطاقم الطبي في مستشفى رمبام (قسم الاطفال) هذا الاسبوع من اخراج قطعة بلاستيكية ابتلعتها طفلة رضيعة (عامان) من سكان منطقة حيفا بالخطأ وهي تلعب بلعبة ( הפליימוביל المشهورة - الليجو) .

وتم اخراج القطعة البلاسيكية بواسطة معدات طبية خاصة حيث اشار الاطباء الى ان القطعة لم تغلق مجرى التنفس وتم اخراجه بدقة دون التسبب للطفلة باي ضرر .وحذر الاطباء الاهالي من مغبة ترك اطفالهم يلهون بالعاب صغيرة دون مراقبتهم خاصة في فترة العطلة الصيفية التي تكثر فيها مثل هذه الحوادث.