"حماس", ترد, على, تهديد, غانتس, بإغتيال, السنوار,

علّقت حركة "حماس"، اليوم الخميس، على تهديدات رئيس حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي، بيني غانتس لرئيس الحركة في القطاع، يحيى السنوار بانها محاولة لكسب أصوات المتطرفين.

وكان رئيس حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي، بيني غانتس، هدد السنوار، بالاغتيال في حال القيام بالمزيد من العمليات ضد دولة الاحتلال.وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم في تصريح صحفي "إن "تهديدات رئيس ما يسمي بحزب (ازرق أبيض) الصهيوني، بيني غانتس ضد قيادة حماس، هي محاولة لكسب أصوات المتطرفين في المجتمع الصهيوني".