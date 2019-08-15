زيارة, معايدة, الطائفة, المسيحية, للإسلامية, في, كفركنا,

بأجواء أخوة ومحبة قام وفد من أبناء الطائفة المسيحية يتقدمهم ، النائب البطريركي في الناصرة ، حنا كلداني، والاب سيمون خوري الاستاذ عادل عبد النور ووجهاء من مجالس كنائس قانا ، بمعايدة إخوانهم المسلمين في كفركنا بمناسبة عيد الاضحى المبارك

وكان في استقبالهم د. يوسف عواودة رئيس المجلس ، الشيخ كمال خطيب ، الشيخ محمد دهامشة، الشيخ اسامة صقر ومجموعة من وجهاء كفركنا.وفي سير الزيارة كانت بعض الكلمات الترحيبية أكد المتحدثون من خلالها اهمية تبادل مثل هذه الزيارات. مؤكدين ان بلدة كفركنا تتميز بالمحبة والوحدة والتأخي بين جميع اطيافها وان هذه بمثابة قيمة غالية وسامية يجب الحفاظ عليها.كما واكد المتحدثون اهمية التكاتف من اجل مواجهه جميع المخاطر التي تداهمنا كمجتمع وعلى رأسها افه العنف والجريمة وتراجع منظومة القيم في مجتمعنا وحمايتتها برموش اعيننا.