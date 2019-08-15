العراق, يضغط, على, الأردن, لتسليم, رغد, صدام, حسين,

كشفت صحيفة ” عكاظ ” السعودبة اليوم الخميس عن وجود أزمة سياسية بين رئيس الوزراء العراقي ” عادل عبد المهدي ” والبرلمان تستهدف العلاقات الأردنية – العراقية .

ويأتي ذلك في محاولات البرلمان للضغط على الأردن من أجل تسليم بغداد معارضين عراقيين على رأسهم رغد إبنة رئيس العراق السابق صدام حسين .وبحسب الصحيفة فإن تلك الأطراف العراقية تحاول زج ملف المطلوبين العراقيين ب‍الأردن ضمن الملفات التجارية بين البلدين .. في حين أن الحكومة العراقية ترفض ربط هذا الملف بالملفات التجارية والاقتصادية .كما ترى ان تلك الضغوط قد تؤدي إلى إفشال أي تقارب عربي وثيق بين العراق وجيرانه .وعلى الجانب الآخر ترفض الأردن أي محاولة ابتزاز سياسي يمس السيادة الأردنية .. مؤكدة أنه من المستحيل بالنسبة لعمّان الرضوخ لأي ضغوطات .