ماني, :, ليفربول, يدخل, المباريات, ب12, لاعبًا,

أبدى السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول شكره للجماهير على دعمهم، عقب التتويج بكأس السوبر الأوروبي، بالفوز على تشليسي بركلات الترجيح (5-4) في إسطنبول، أمس الأربعاء.

وقال ماني عقب اللقاء الذي أقيم الليلة الماضية، وسجل فيه السنغالي هدفي ليفربول، قبل اللجوء لركلات الترجيح بعد التعادل (2-2): "الجماهير رائعة كالعادة كما تكون عندما يلعب ليفربول".وتابع: "لدينا أفضل مشجعين في العالم، يسهلون الأمور علينا أحيانا.. دائما ما أقول إننا نلعب بـ12 لاعبا ضد 11، هم يحمسوننا للمضي قدما ومواصلة الفوز".وأضاف: "كان من المهم حقا الفوز بهذه المباراة، ونحن فخورون وسعداء".وكان الوقت الأصلي والإضافي للمباراة قد انتهى بالتعادل (2-2)، ليتم اللجوء لركلات الترجيح التي حسمها ليفربول (5-4).