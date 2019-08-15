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ماني : ليفربول يدخل المباريات ب12 لاعبًا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أبدى السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول شكره للجماهير على دعمهم، عقب التتويج بكأس السوبر الأوروبي، بالفوز على تشليسي بركلات الترجيح (5-4) في إسطنبول، أمس الأربعاء.



وقال ماني عقب اللقاء الذي أقيم الليلة الماضية، وسجل فيه السنغالي هدفي ليفربول، قبل اللجوء لركلات الترجيح بعد التعادل (2-2): "الجماهير رائعة كالعادة كما تكون عندما يلعب ليفربول".


وتابع: "لدينا أفضل مشجعين في العالم، يسهلون الأمور علينا أحيانا.. دائما ما أقول إننا نلعب بـ12 لاعبا ضد 11، هم يحمسوننا للمضي قدما ومواصلة الفوز".


وأضاف: "كان من المهم حقا الفوز بهذه المباراة، ونحن فخورون وسعداء".


وكان الوقت الأصلي والإضافي للمباراة قد انتهى بالتعادل (2-2)، ليتم اللجوء لركلات الترجيح التي حسمها ليفربول (5-4).




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