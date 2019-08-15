ماني, :, ليفربول, يدخل, المباريات, ب12, لاعبًا,

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كشفت تقارير إسبانية عن موعد عودة الأرجنتيني، ليونيل ميسي، نجم برشلونة إلى...
ظفر ليفربول بلقب كأس السوبر الأوروبي لكرة لقدم، بعد فوزه على مواطنه تشيلسي 5-4...
أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأربعاء، أن النرويجي أولي جونار سولسكاير، مدرب...
مازال مستقبل بول بوجبا في مانشستر يونايتد غير واضح، رغم خوضه أولى جولات...
أشاد البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، بقدرات الأرجنتيني ليونيل ميسي،...
كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الثلاثاء، عن تطور جديد في الميركاتو الخاص بريال...
تلقى النجم المصري محمد صلاح رسالة شكر من والد الطفل الإنجليزي، الذي ساعده نجم...
بات رحيل البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان، عن حديقة الأمراء أمرًا...
تغلب فريق روما الإيطالي 5-4 بركلات الترجيح على ضيفه ريال مدريد الإسباني، في...
أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، أن فريقه جاهز لبدء موسمه،...