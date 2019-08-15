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خط شعارات عنصرية على منازل قضاء سلفيت



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خطّ مستوطنون ، صباح اليوم الخميس، شعارات عنصرية على منازل ومركبات المواطنين ببلدة الزاوية قضاء سلفيت.



وأفاد شهود عيان أن مجموعة من المستوطنين داهموا بلدة الزاوية بمحافظة سلفيت، وخطوا شعارات عنصرية على جدران عدد من المنازل والمركبات.




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