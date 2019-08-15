اعتقال, شاب, من, رهط, بعد, ضبط, مسدس, مسروق, تحت, فراشه,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي :" تواصل الشرطة نشاطها الحازم لمكافحة ظاهرة الأسلحة غير القانونية التي غالباً ما يستخدمها المجرمون في أغلب الأحيان أثناء نزاعات على خلفية إجرامية. خلال أنشطتها تقوم الشرطة بإستخدام كافة مواردها وقدراتها التشغيلية ووسائل تكنولوجية متقدمة الى جانب المجال الإستخباراتي، *حيث نجحت الشرطة في النصف الأول من عام 2019 بضبط ومصادرة 3661 قطعة سلاح غير قانونية والقت القبض على 2704 مشتبهاً بارتكاب جرائم في مجال الأسلحة غير القانونية هذا وتم تقديم المئات من لوائح الاتهام ضد هؤلاء المشتبهين*.

كما ذكر أعلاه داهم أفراد الشرطة بما فيهم من حرس الحدود خيمة في المناطق الزراعية بالقرب من كيبوتس دوروت في منطقة الجنوب، والقوا القبض على مشتبه الذي كانوا يبحثون عنه أثناء نومه وضبطوا على مسدس من طراز cz ومشط ذخيرة وذخيرة ذخيرة تحت فراشه.هذا وكشف التحقيق أن المسدس قد سُرق عام 2014 من منطقة الشمال.وتشتبه الشرطة بالمشتبه انه قام بحيازة المسدس على ضوء تورطه في نزاعات مزعومة بين أسر في مدينة رهط.تم القاء القبض على المشتبه، (من سكان رهط في الثلاثينيات من عمره) ، وتم نقل ما ضبط الى مزيد من الفحص والتحقيق في الشرطة.ستطلب الشرطة هذا الصباح تمديد فترة توقيف المشتبه في محكمة الصلح في أشكلون.