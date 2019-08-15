دومينيك, حوراني, بالمايوه, وتصف, نفسها, بالحورية,

نشرت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني صورة جديدة لها ظهرت فيها مرتدية للمايوه على أحد الشواطيء اللبنانية.

وعلقت دومينيك حوراني على الصورة قائلة: “لقد وجدنا للتو حورية على شاطيء المارينا”.وصف دومينيك حوراني لنفسها بالحورية عرضها لإنتقادات كثيرة، وهجوم كبير، وطالبوها بالتوقف عن نشر مثل هذه الصورة التي لا تليق بها كأم، والإهتمام أكثر بالأشياء التي تفيدها.وقد شبهها بعض متابعيها بمواطنتها ميريام كلينك حيث كتبت احداهن: “حاسة عم شوف ميريام كلينك مش دومينيك ما كنتي تنشري هيك صور قبل”.