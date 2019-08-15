دومينيك, حوراني, بالمايوه, وتصف, نفسها, بالحورية,

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كشفت صحيفة ” عكاظ ” السعودبة اليوم الخميس عن وجود أزمة سياسية بين رئيس الوزراء...
بدأت الشرطة البريطانية حملة بحث عن نجمة الـ "يوتيوب" وعارضة الأزياء، مارينا جويس،...
صنفت مجلة "فوربس" الأميركية نجمة كرة المضرب الاميركية سيرينا وليامس، كالرياضية...
أعلنت الراقصة الاستعراضية والمغنية التونسية، نرمين صفر، نيتها الترشح...
أعلن القائمون على مسابقة ” تي سي كاندلر ” عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل...
اختيار موفق للمربية ختام ابراهيم عليان ابراهيم لمنصب مديرة لمدرسة ابن سينا...
توفيت الكاتبة الأمريكية والحائزة على جائزة نوبل في الأدب، توني موريسون، عن عمر...
فازت طبيبة بريطانية من أصل هندي بلقب ملكة جمال إنجلترا 2019، إثر منافسة شرسة مع مئات...
أعلنت أسماء الأسد، عقيلة الرئيس السوري بشار الأسد، في مقابلة مع التلفزيون...
لا يكاد يخلو بيت به زوجان من مناوشات، يتهم خلالها كل من الرجل والمرأة الطرف الآخر...