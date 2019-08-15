الصحة, العالمية:, انتهاء, موسم, الحج, دون, أمراض,

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أصيب 23 شخصا إصابات طفيفة ومتوسطة إثر هبوط اضطراري لطائرة ركاب روسية من طراز...
أفاد التلفزيون الإسرائيلي بأن زيارة عضوي الكونغرس الأمريكي إلهان عمر ورشيدة طليب...
أصيب ستة -على الأقل- من رجال الشرطة في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا في إطلاق...
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، عن القائمة الأولية للمترشحين...
قتل طفل وجرح آخر اليوم الاربعاء جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات الجيش...
استنكرت وزارة الخارجية الأردنية تصريحات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد...
انتقد الليكود الرأي القضائي الذي أصدره المستشار القانوني للحكومة افيحاي...
أعلن وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، رفض بلاده مشاركة إسرائيل في أية قوة...
قال المبعوث الأميركي الخاص للمنطقة، جيسون غرينبلات، إنّ الرئيس الأميركي، دونالد...
نفى مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو ما نشرته الصحافة الإسرائيلية اليوم عن...