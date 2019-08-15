تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-15 12:05:15 زيارة معايدة الطائفة المسيحية للإسلامية في كفركنا |  2019-08-15 12:00:18 العراق يضغط على الأردن لتسليم رغد صدام حسين |  2019-08-15 11:55:26 تمساح ثائر يلتهم طفلاً عمره 10 سنوات في الفلبين |  2019-08-15 11:49:05 خط شعارات عنصرية على منازل قضاء سلفيت |  2019-08-15 11:46:32 اعتقال شاب من رهط بعد ضبط مسدس مسروق تحت فراشه |  2019-08-15 11:01:10 الصحة العالمية: انتهاء موسم الحج دون أمراض |  2019-08-15 10:59:17 نقابة المعلمين تعلن عن نزاع عمل في قطاع التعليم الخاص |  2019-08-15 10:31:03 إصابة 23 شخصا بهبوط اضطراري لطائرة ركاب في ضواحي موسكو |  2019-08-15 10:11:31 النصراوي مؤنس دبور يتوج بجائزة أفضل لاعب في النمسا لموسم 2018 -2019 ويستعد للقاء اسبانيول مساء الاحد |  2019-08-15 10:08:01 إلهان عمر ورشيدة طليب تريدان الصلاة في الأقصى |  2019-08-15 10:00:49 صور - اعادة نسر ضخم الى الطبيعة في صحراء النقب بعد علاجه اثر تعرضه للتسمم |  2019-08-15 09:49:37 وفاة الشاب مهدي فريد قاسم بدران (31 عاما) متأثرا بجراحه اثر تعرضه لحادث دراجة كهربائية قبل اسابيع بتل ابيب |  2019-08-15 09:00:47 رابع أيام العيد - مصرع طفل ووالده بحادث سير في نابلس |  2019-08-15 07:49:17 إصابة 6 شرطيين بإطلاق نار مجهول المصدر في بنسلفانيا |  2019-08-15 07:34:49 سخنين:وفاة طيب الذكر حسن يوسف خلايلة "ابو خالد" 56 عاما بعد تعرضه لنوبة قلبية حادة |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الصحة العالمية: انتهاء موسم الحج دون أمراض



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 هنأت منظمة الصحة العالمية الحكومة السعودية ووزارة الصحة على استضافة موسم الحج بنجاح، دون الإبلاغ عن حادثة واحدة للصحة العامة، أو تفشي الأمراض.




وأعربت المنظمة عن تقديرها العميق لجميع القائمين بالرعاية الصحية والمتطوعين لتفانيهم في تقديم خدمات الرعاية الصحية إلى 2.5 مليون حاج.


ونشرت المنظمة فريقا من الخبراء لدعم وزارة الصحة السعودية، وضمان اتخاذ تدابير الاستعداد للصحة العامة لمنع أي تفش محتمل للأمراض، خاصة مع وجود تهديدات جدية بعد تفشي فيروس إيبولا في بعض المناطق في العالم.


وعملت منظمة الصحة العالمية مع السلطات السعودية لتقييم المرافق الصحية في الأماكن المقدسة باستخدام أدوات المنظمة القياسية. وستساعد نتائج هذا التقييم السلطات على زيادة تعزيز الخدمات، وتلبية احتياجات الحجاج.




كلمات متعلقة

الصحة, العالمية:, انتهاء, موسم, الحج, دون, أمراض,

تابعونــا

إصابة 23 شخصا بهبوط اضطراري لطائرة ركاب في ضواحي موسكو إصابة 23 شخصا بهبوط اضطراري لطائرة ركاب في ضواحي موسكو 2019-08-15 | 10:31:03

أصيب 23 شخصا إصابات طفيفة ومتوسطة إثر هبوط اضطراري لطائرة ركاب روسية من طراز...

إلهان عمر ورشيدة طليب تريدان الصلاة في الأقصى إلهان عمر ورشيدة طليب تريدان الصلاة في الأقصى 2019-08-15 | 10:08:01

أفاد التلفزيون الإسرائيلي بأن زيارة عضوي الكونغرس الأمريكي إلهان عمر ورشيدة طليب...

إصابة 6 شرطيين بإطلاق نار مجهول المصدر في بنسلفانيا إصابة 6 شرطيين بإطلاق نار مجهول المصدر في بنسلفانيا 2019-08-15 | 07:49:17

أصيب ستة -على الأقل- من رجال الشرطة في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا في إطلاق...

26 مرشحا للانتخابات الرئاسية التونسية 26 مرشحا للانتخابات الرئاسية التونسية 2019-08-15 | 06:38:20

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، عن القائمة الأولية للمترشحين...

قتيل وجريح اثر انفجار قنبلة في لبنان قتيل وجريح اثر انفجار قنبلة في لبنان 2019-08-14 | 18:57:11

قتل طفل وجرح آخر اليوم الاربعاء جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات الجيش...

الأردن يُحذر إسرائيل بخصوص الوضع القائم في الاقصى الأردن يُحذر إسرائيل بخصوص الوضع القائم في الاقصى 2019-08-14 | 11:32:37

استنكرت وزارة الخارجية الأردنية تصريحات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد...

الليكود ينتقد قرار ماندلبليت حظر نصب كاميرات في مراكز الاقتراع الليكود ينتقد قرار ماندلبليت حظر نصب كاميرات في مراكز الاقتراع 2019-08-13 | 17:33:34

انتقد الليكود الرأي القضائي الذي أصدره المستشار القانوني للحكومة افيحاي...

العراق يرفض مشاركة اسرائيل في حماية ملاحة الخليج العراق يرفض مشاركة اسرائيل في حماية ملاحة الخليج 2019-08-13 | 14:40:06

أعلن وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، رفض بلاده مشاركة إسرائيل في أية قوة...

غرينبلات: الولايات المتحدة لا تسعى لاستبدال الرئيس الفلسطيني غرينبلات: الولايات المتحدة لا تسعى لاستبدال الرئيس الفلسطيني 2019-08-13 | 11:03:24

قال المبعوث الأميركي الخاص للمنطقة، جيسون غرينبلات، إنّ الرئيس الأميركي، دونالد...

نتنياهو: لا استطيع ضم الضفة في الوقت الحالي نتنياهو: لا استطيع ضم الضفة في الوقت الحالي 2019-08-13 | 07:02:00

نفى مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو ما نشرته الصحافة الإسرائيلية اليوم عن...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids بنادق مسدسات ذخيرة رصاصات اعتقال مشتبهين شرطة تفتيش مشهد طوبا زنغرية دير الاسد حملة فراس ابو عكر القدس استئصال تقنية جديدة كتل سرطانية شعريه تسيدك فلسطيني طبي انجاز سعيد نعيم يافا يغادر المستشفى رمبام حيفا ابنته زوجته الفريديس حادث طرق محمد القيق الصحفي عائلته يجتمع لاول مرة منذ اعتقاله مؤتمر جراحة العظام مستشفى الناصرة الانجليزي واسعة مشاركة اطباء هدنة سلمان عامر منير نبواني مقتل اتفاقية اجتماع صلح لجنة وقفات احتجاجية اعتداء طالبات غاز مسيل دموع قرية جسر الزرقاء مداخل مدارس دهس شاب حورة النقب دورية شرطة توثيق نشأت ملحم مساعدة مد يد العون اتهام 3 شبان عرعره قرية عملية تل ابيب احتراق شاحنة مفرق الحمرا عرابة دير حما المغار اطفاء اخماد حريق عمار ابو شايب دراجة نارية حادث طرق مروع كفار هحوريش الناصرة يافة هدم بيت كفر قاسم مدينة عشية الذكرى ال 60 مجزرة علي ابو الحين عيسى دير الاسد عبوة ناسفة أسفل استنفار الشرطة سيارةبث مباشر ليفربول أستون فيلا مباراة الدوري الانجليزي كرة القدم فصل طالب جامعة فلسطينية حضن خطيبته داخل الجامعة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com