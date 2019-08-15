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نقابة المعلمين تعلن عن نزاع عمل في قطاع التعليم الخاص



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أعلنت نقابة المعلمين عن نزاع عمل في قطاع التعليم الخاص مهددة بتعطيل الدراسة مطلع الشهر المقبل. وترى النقابة ان الجهاز التعليمي ليس مستعدا بعد للإصلاحات في التعليم الخاص حيث يتوقع تغييرات في شروط وظروف عمل المعلمين.




وبحسب نقابة المعلمين فان وزارة التربية والتعليم لا تتعاون في اطار المفاوضات المتعلقة بالإصلاحات. 



نقابة المعلمين تعلن عن نزاع عمل في قطاع التعليم الخاص




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