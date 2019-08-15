تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-15 12:05:15 زيارة معايدة الطائفة المسيحية للإسلامية في كفركنا |  2019-08-15 12:00:18 العراق يضغط على الأردن لتسليم رغد صدام حسين |  2019-08-15 11:55:26 تمساح ثائر يلتهم طفلاً عمره 10 سنوات في الفلبين |  2019-08-15 11:49:05 خط شعارات عنصرية على منازل قضاء سلفيت |  2019-08-15 11:46:32 اعتقال شاب من رهط بعد ضبط مسدس مسروق تحت فراشه |  2019-08-15 11:01:10 الصحة العالمية: انتهاء موسم الحج دون أمراض |  2019-08-15 10:59:17 نقابة المعلمين تعلن عن نزاع عمل في قطاع التعليم الخاص |  2019-08-15 10:31:03 إصابة 23 شخصا بهبوط اضطراري لطائرة ركاب في ضواحي موسكو |  2019-08-15 10:11:31 النصراوي مؤنس دبور يتوج بجائزة أفضل لاعب في النمسا لموسم 2018 -2019 ويستعد للقاء اسبانيول مساء الاحد |  2019-08-15 10:08:01 إلهان عمر ورشيدة طليب تريدان الصلاة في الأقصى |  2019-08-15 10:00:49 صور - اعادة نسر ضخم الى الطبيعة في صحراء النقب بعد علاجه اثر تعرضه للتسمم |  2019-08-15 09:49:37 وفاة الشاب مهدي فريد قاسم بدران (31 عاما) متأثرا بجراحه اثر تعرضه لحادث دراجة كهربائية قبل اسابيع بتل ابيب |  2019-08-15 09:00:47 رابع أيام العيد - مصرع طفل ووالده بحادث سير في نابلس |  2019-08-15 07:49:17 إصابة 6 شرطيين بإطلاق نار مجهول المصدر في بنسلفانيا |  2019-08-15 07:34:49 سخنين:وفاة طيب الذكر حسن يوسف خلايلة "ابو خالد" 56 عاما بعد تعرضه لنوبة قلبية حادة |

الرئيسية | استهلاك



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

بحاجة لموافقه طبيه لتحصل على رخصة كنابيس ؟؟؟ .. اطباءنا بساعدوك ...



  |     |   اضافة تعليق



بحاجة لموافقه طبيه لتحصل على رخصة كنابيس .. اطباءنا بساعدوك ...


عندك صعوبة بالنوم المتواصل وبتعاني من التوتر و الاوجاع؟

بتدور على حل طبي ومضمون لكل هاي المشاكل؟

كتير ناس بتعاني من قلة النوم, من التوتر, أكلها غير صحي وغير منتظم, وعندها أوجاع اغلب الأوقات

اليوم صار في حل طبي وموثوق لكل هاي المشاكل

سجل معنا لنفحص سوا اذا بطلعلك كنابيس طبي

أطباءنا رح يساعدوك بالحصول على الموافقة الطبية, ويوجهوك بطريقة الاستعمال.


https://lp.orthoteva.com/




كلمات متعلقة

بحاجة, لموافقه, طبيه, لتحصل, على, رخصة, كنابيس, ؟؟؟, .., اطباءنا, بساعدوك, ...,

تابعونــا

افتتاح استاد رياضي في شفاعمرو بتكلفة إجمالية حوالي 9.5 شيكل افتتاح استاد رياضي في شفاعمرو بتكلفة إجمالية حوالي 9.5 شيكل 2019-08-13 | 14:50:34

أقيم يوم الثلاثاء(6.8.2019) ، حفل افتتاح استاد شفاعمرو الرياضي في حي ظهر الكنيس في...

عملاقة التصميم MINISO تفتتح حانوتاً جديداً في BIG FASHION الناصرة عملاقة التصميم MINISO تفتتح حانوتاً جديداً في BIG FASHION الناصرة 2019-08-08 | 10:44:03

بعد مرور سنة فقط من افتتاح الشبكة في إسرائيل تفتتح MINISO الحانوت الـ 11 للماركة في BIG...

افتتاح فرع جديد لشبكة miniso اليابانية في الناصرة افتتاح فرع جديد لشبكة miniso اليابانية في الناصرة 2019-08-06 | 21:04:18

بمشاركة واسعة وحضور غفير, افتتحت شركة التصميمات والادوات الاستهلاكية mimiso فرعها...

أعضاء نادي الزبائن في مزراحي طفحوت يتمتّعون بامتيازات خاصة! أعضاء نادي الزبائن في مزراحي طفحوت يتمتّعون بامتيازات خاصة! 2019-08-01 | 14:18:29

يواصل نادي الزبائن في مزراحي طفحوت منح امتيازات خاصة لأعضائه الذين يحملون...

لقاء تعارف جمع بين مستشفى بوريا وبلدية شفاعمرو لقاء تعارف جمع بين مستشفى بوريا وبلدية شفاعمرو 2019-07-30 | 11:39:25

مدير المركز الطبي بادي بوريا وصل للقاء تعارف مع رئيس بلدية شفاعمرو , السيد عرسان...

لقاء تعارف جمع بين مستشفى بوريا وبلدية شفاعمرو لقاء تعارف جمع بين مستشفى بوريا وبلدية شفاعمرو 2019-07-30 | 11:39:25

مدير المركز الطبي بادي بوريا وصل للقاء تعارف مع رئيس بلدية شفاعمرو , السيد عرسان...

احتفال – هبنينيج الرضاعة الطبيعية بمناسبة اسبوع الرضاعة العالمي‎ احتفال – هبنينيج الرضاعة الطبيعية بمناسبة اسبوع الرضاعة العالمي‎ 2019-07-30 | 11:11:43

شاركت حوالي 70 امرأة من جميع أنحاء المنطقة في احتفال للرضاعة الطبيعية الذي نظم...

ام الفحم - مشاركة واسعة في افتتاح فرع شبكة ximi العالمية ام الفحم - مشاركة واسعة في افتتاح فرع شبكة ximi العالمية 2019-07-26 | 11:17:01

بمشاركة واسuة افتتح مساء يوم امس الخميس في مجمع السيفين بمدينة ام الفحم فرع شبكة...

قسم الغدد الصمّاء في كلاليت في المركز الطبي زفولون يعرض أبحاثًا هامّة في مؤتمرين دوليين كبيرين قسم الغدد الصمّاء في كلاليت في المركز الطبي زفولون يعرض أبحاثًا هامّة في مؤتمرين دوليين كبيرين 2019-07-25 | 13:05:19

عرض د. عدنان زينة، مدير قسم الغدد الصمّاء والأيض في المركز الطبي زفولون، أبحاثًا...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids سرقة سلاح حارس مدرسة العفولة الشرطة التحقيق هديل موسى اللوكيميا استنفار الناصرة تبرع وجبات دم سرطان الدم اللوكيميا مصرع عامل عربي منطقة الناصرة حادث عمل مدينة حيفا ورشة منطقة صناعية خالد عابد سقوط جسم ثقيلأسغر مولود في البلاد ولد في الاسبوع ال 22 للحمل ايخيلوف مستشفى متطرفون يهود حرق سيارات شاحنات يافة الناصرة انتقاما تدفيع ثمن الشاب ماهر عجو من اللد اعتداء شبان يهود ضرب طعن مستشفى شرطة عاصي الحلاني النجم الصنارة حديث خاص يارا مشعور المغرب مهرجان موازين اغنية اسير فلسطيني الشاب معتز مصطفى زعرورة كفر مندا وفاة تفجع بلدة حريق محل سلكوم طمرة اضرار دون اصابات اطفاء اخماد شرطة اسعاف بني براك فتيان كراهية للعرب عناصر الشرطة اعتقال ارهابيين حادث طرق مفرق الحلزون قرب طمرة سيارة حافلة اصابة 15 شخصا بينهم اطفال اطلاق نار اب ابنه شخصين البعنة قرية منطقة السوق مستشفى شرطة استنفار اسعافحريق مخزن اطارات منطقة صناعية حيفا مدينة اطفاء اخماد نار نيرانتشييع جثمان رئيس مجلس عرابة السابق فضل نعامنة قرية جنازة متلازمة داون صفاء أبو رعد محاجنة ام الفحم احتفال عرس تحقيق حلم بدون عريس عيد ميلادها
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com