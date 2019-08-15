بحاجة, لموافقه, طبيه, لتحصل, على, رخصة, كنابيس, ؟؟؟, .., اطباءنا, بساعدوك, ...,

كلمات متعلقةبحاجة, لموافقه, طبيه, لتحصل, على, رخصة, كنابيس, ؟؟؟, .., اطباءنا, بساعدوك, ...,
أقيم يوم الثلاثاء(6.8.2019) ، حفل افتتاح استاد شفاعمرو الرياضي في حي ظهر الكنيس في...
بعد مرور سنة فقط من افتتاح الشبكة في إسرائيل تفتتح MINISO الحانوت الـ 11 للماركة في BIG...
بمشاركة واسعة وحضور غفير, افتتحت شركة التصميمات والادوات الاستهلاكية mimiso فرعها...
يواصل نادي الزبائن في مزراحي طفحوت منح امتيازات خاصة لأعضائه الذين يحملون...
...
مدير المركز الطبي بادي بوريا وصل للقاء تعارف مع رئيس بلدية شفاعمرو , السيد عرسان...
مدير المركز الطبي بادي بوريا وصل للقاء تعارف مع رئيس بلدية شفاعمرو , السيد عرسان...
شاركت حوالي 70 امرأة من جميع أنحاء المنطقة في احتفال للرضاعة الطبيعية الذي نظم...
بمشاركة واسuة افتتح مساء يوم امس الخميس في مجمع السيفين بمدينة ام الفحم فرع شبكة...
عرض د. عدنان زينة، مدير قسم الغدد الصمّاء والأيض في المركز الطبي زفولون، أبحاثًا...