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إصابة 23 شخصا بهبوط اضطراري لطائرة ركاب في ضواحي موسكو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أصيب 23 شخصا إصابات طفيفة ومتوسطة إثر هبوط اضطراري لطائرة ركاب روسية من طراز "ايرباص-321" في ضواحي موسكو فجر اليوم الخميس بعد اندلاع النار في محركيها.



وأفادت شركة "أورال أيرلانز" بأن طائرة تابعة لها اضطرت للهبوط فور إقلاعها من مطار جوكوفسكي متجهة إلى سيمفيروبل عاصمة جمهورية القرم جنوبي البلاد، بعد تعطل محركيها بسبب اصطدامها بسرب من الطيور.




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