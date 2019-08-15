الكشف, عن, فائدة, صحية, غير, متوقعة, لمشاهدة, كرة, القدم!,

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بدأ مرض الحصبة المعدي بالانتشار السريع في مختلف مناطق العالم. ووفقا لبيانات...
تعد فاكهة "الغريب فروت" من أحد الفواكه الحمضية الشهيرة بغناها بمضادات الأكسدة،...
يكتسب العلاج بالنوم مع النحل شعبية في ليتوانيا، ويعتمد أسلوب العلاج البديل على...
يساعد النظام الغذائي الغني بالكربوهيدرات البطيئة الهضم على تخفيض مستوى...
إن اتباع نظام غذائي جيد وممارسة التمرينات الرياضية لا يساعد فقط محيط خصرك. فقد...
قالت نتائج دراسة جديدة إن استعمال الهاتف الذكي لمدة 5 ساعات يومياً يعني إدمان...
يتسبب نقص فيتامين D في جسم الإنسان بنتائج صعبة جدا، منها وجع في العظام وشعور بضعف...
تعتبر وجبة الإفطار الأهم على مدار اليوم لإمداد الجسم بالفيتامينات والمواد...
وجد باحثون أن شرب 3 فناجين قهوة أو أكثر يوميا يزيد بشكل كبير من خطر التعرض للصداع...
من المعروف أن لوجبة الإفطار فوائد كبيرة وعديدة على الصحة، إلا أن كثيرين...