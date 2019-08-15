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رد فعل كنغر بعد سقوط نادر للثلج في أستراليا
2019-08-15 10:24:53
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رد فعل كنغر بعد سقوط نادر للثلج في أستراليا
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