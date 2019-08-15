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استراليا - يخت فاخر يصطدم بمطعم على رصيف الشاطئ



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استراليا - يخت فاخر يصطدم بمطعم على رصيف الشاطئ




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