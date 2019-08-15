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النصراوي مؤنس دبور يتوج بجائزة أفضل لاعب في النمسا لموسم 2018 -2019 ويستعد للقاء اسبانيول مساء الاحد



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



تم مؤخرا في اشبيلية الاسبانية , تتويج اللاعب ابن مدينة الناصرة ولاعب فريق اشبيلية الاسباني النجم مؤنس دبور بجائرة ولقب أفضل لاعب في النمسا لموسم 2018 - 2019.



وفي ملعب التدريبات في اشبيلية تلقى النجم النصراوي مؤنس دبور درع لقب افضل لاعب في النمسا بعد ان تم ارساله له من فريقه السابق ريد بول سالتسبورغ.

 ووسط هتاف جمهور اشبيلية تسلم الدبور الجائزة في ملعب إشبيلية شاكرا فريقه السابق وجمهوره ومتمنيا لهم التوفيق والنجاح .

تجدر الاشارة الى ان مؤنس دبور سيفتتح غدا الجمعة مع فريقه الجديد اشبيلية الدوري الاسباني للعام 2019 - 20120 حيث سيلاقي فريق اسبانيول يوم الاحد الساعة الثامنة مساءا في مباراة خارجية .




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