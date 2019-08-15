صور - اعادة نسر ضخم الى الطبيعة في صحراء النقب بعد علاجه اثر تعرضه للتسمم

أعاد مراقبو سلطة حماية الطبيعة في منطثة النقب , الى الطبيعة نسر ضخم من النوع النادر بعد ان عثر عليه قبل اسبوعين .

تصوير - سلطة حماية الطبيعة

وافيد نقلا عن سلطة حماية الطبيعة انه تم العثور على النسر قبل اسبوعين تقريبا وقد تعرض للتسمم في منطقة صحراء النقب حيث تم علاجه .واليوم تم اعادة الى الطبيعة حر طليق ليس قبل وضع جهاز تعقب Gps عليه لمراقبته .