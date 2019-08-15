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صور - اعادة نسر ضخم الى الطبيعة في صحراء النقب بعد علاجه اثر تعرضه للتسمم



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



أعاد مراقبو سلطة حماية الطبيعة في منطثة النقب , الى الطبيعة  نسر ضخم من النوع النادر بعد ان عثر عليه قبل اسبوعين .


وافيد نقلا عن سلطة حماية الطبيعة انه تم العثور على النسر قبل اسبوعين تقريبا وقد تعرض للتسمم في منطقة صحراء النقب حيث تم علاجه .


واليوم تم اعادة الى الطبيعة حر طليق ليس قبل وضع جهاز تعقب Gps عليه لمراقبته . 


تصوير - سلطة حماية الطبيعة 




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