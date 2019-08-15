وفاة, الشاب, مهدي, فريد, قاسم, بدران, (31, عاما), متأثرا, بجراحه, اثر, تعرضه, لحادث, دراجة, كهربائية, قبل, اسابيع, بتل, ابيب,

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بأجواء أخوة ومحبة قام وفد من أبناء الطائفة المسيحية يتقدمهم ، النائب البطريركي في...
خطّ مستوطنون ، صباح اليوم الخميس، شعارات عنصرية على منازل ومركبات المواطنين...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي :" تواصل الشرطة...
أعلنت نقابة المعلمين عن نزاع عمل في قطاع التعليم الخاص مهددة بتعطيل الدراسة مطلع...
أعاد مراقبو سلطة حماية الطبيعة في منطثة النقب , الى الطبيعة نسر ضخم من النوع...
لقي المواطن احمد محمد عبد اللطيف كنعان 45 عاماً وابنه البالغ من العمر عامين ونصف...
اليوم الخميس، يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات...
لقي الشاب معتز عطية الشمالي 23 عاماً مصرعه جراء تعرضه لاطلاق نار عند تواجده في...
لقي الشاب معاد فهيم حمادة غانم (33 عاما) من ساجور مصرعه بعد منتصف الليلة جراء انزلاق...
رفض وزير الامن الداخلي الاسرائيلي غلعاد اردان يوم الأربعاء عرض رئيس الحكومة...