تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-15 12:05:15 زيارة معايدة الطائفة المسيحية للإسلامية في كفركنا |  2019-08-15 12:00:18 العراق يضغط على الأردن لتسليم رغد صدام حسين |  2019-08-15 11:55:26 تمساح ثائر يلتهم طفلاً عمره 10 سنوات في الفلبين |  2019-08-15 11:49:05 خط شعارات عنصرية على منازل قضاء سلفيت |  2019-08-15 11:46:32 اعتقال شاب من رهط بعد ضبط مسدس مسروق تحت فراشه |  2019-08-15 11:01:10 الصحة العالمية: انتهاء موسم الحج دون أمراض |  2019-08-15 10:59:17 نقابة المعلمين تعلن عن نزاع عمل في قطاع التعليم الخاص |  2019-08-15 10:31:03 إصابة 23 شخصا بهبوط اضطراري لطائرة ركاب في ضواحي موسكو |  2019-08-15 10:11:31 النصراوي مؤنس دبور يتوج بجائزة أفضل لاعب في النمسا لموسم 2018 -2019 ويستعد للقاء اسبانيول مساء الاحد |  2019-08-15 10:08:01 إلهان عمر ورشيدة طليب تريدان الصلاة في الأقصى |  2019-08-15 10:00:49 صور - اعادة نسر ضخم الى الطبيعة في صحراء النقب بعد علاجه اثر تعرضه للتسمم |  2019-08-15 09:49:37 وفاة الشاب مهدي فريد قاسم بدران (31 عاما) متأثرا بجراحه اثر تعرضه لحادث دراجة كهربائية قبل اسابيع بتل ابيب |  2019-08-15 09:00:47 رابع أيام العيد - مصرع طفل ووالده بحادث سير في نابلس |  2019-08-15 07:49:17 إصابة 6 شرطيين بإطلاق نار مجهول المصدر في بنسلفانيا |  2019-08-15 07:34:49 سخنين:وفاة طيب الذكر حسن يوسف خلايلة "ابو خالد" 56 عاما بعد تعرضه لنوبة قلبية حادة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

وفاة الشاب مهدي فريد قاسم بدران (31 عاما) متأثرا بجراحه اثر تعرضه لحادث دراجة كهربائية قبل اسابيع بتل ابيب



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



فدعت قرية البعة فجر اليوم الخميس بوفاة  الشاب مهدي فريد قاسم بدران (31 عاما) متأثرا بجراحه اثر تعرضه لحادث دراجة كهربائية قبل عدة أسابيع في منطقة تل أبيب.


وكان الشاب قد أحيل للعلاج في مستشفى "تل هشومير" في تل أبيب حيث مكث هناك للعلاج الا ان المحاولات بانقاذ حياته باءت بالفشل وتم اقرار وفاته فجر اليوم .

هذا، وسادت حالة من الحزن في البعنة إثر انتشار النبأ المفجع، حيث عُرف الشاب بحسن أخلاقه، .

، وسيتم تشييع جثمانه اليوم بعد صلاة الظهر في مقبرة القرية.




كلمات متعلقة

وفاة, الشاب, مهدي, فريد, قاسم, بدران, (31, عاما), متأثرا, بجراحه, اثر, تعرضه, لحادث, دراجة, كهربائية, قبل, اسابيع, بتل, ابيب,

تابعونــا

زيارة معايدة الطائفة المسيحية للإسلامية في كفركنا زيارة معايدة الطائفة المسيحية للإسلامية في كفركنا 2019-08-15 | 12:05:15

بأجواء أخوة ومحبة قام وفد من أبناء الطائفة المسيحية يتقدمهم ، النائب البطريركي في...

خط شعارات عنصرية على منازل قضاء سلفيت خط شعارات عنصرية على منازل قضاء سلفيت 2019-08-15 | 11:49:05

خطّ مستوطنون ، صباح اليوم الخميس، شعارات عنصرية على منازل ومركبات المواطنين...

اعتقال شاب من رهط بعد ضبط مسدس مسروق تحت فراشه اعتقال شاب من رهط بعد ضبط مسدس مسروق تحت فراشه 2019-08-15 | 11:46:32

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي :" تواصل الشرطة...

نقابة المعلمين تعلن عن نزاع عمل في قطاع التعليم الخاص نقابة المعلمين تعلن عن نزاع عمل في قطاع التعليم الخاص 2019-08-15 | 10:59:17

أعلنت نقابة المعلمين عن نزاع عمل في قطاع التعليم الخاص مهددة بتعطيل الدراسة مطلع...

صور - اعادة نسر ضخم الى الطبيعة في صحراء النقب بعد علاجه اثر تعرضه للتسمم صور - اعادة نسر ضخم الى الطبيعة في صحراء النقب بعد علاجه اثر تعرضه للتسمم 2019-08-15 | 10:00:49

أعاد مراقبو سلطة حماية الطبيعة في منطثة النقب , الى الطبيعة نسر ضخم من النوع...

رابع أيام العيد - مصرع طفل ووالده بحادث سير في نابلس رابع أيام العيد - مصرع طفل ووالده بحادث سير في نابلس 2019-08-15 | 09:00:47

لقي المواطن احمد محمد عبد اللطيف كنعان 45 عاماً وابنه البالغ من العمر عامين ونصف...

تواصل الاجواء الحارة حتى الاسبوع القادم تواصل الاجواء الحارة حتى الاسبوع القادم 2019-08-15 | 06:36:53

اليوم الخميس، يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات...

مقتل الشاب معتز عطية الشمالي 23 عاما باطلاق نار في الرملة مقتل الشاب معتز عطية الشمالي 23 عاما باطلاق نار في الرملة 2019-08-15 | 07:30:38

لقي الشاب معتز عطية الشمالي 23 عاماً مصرعه جراء تعرضه لاطلاق نار عند تواجده في...

مصرع الشاب معاد فهيم حمادة غانم (33 عاما) بحادث دراجة نارية مروع بين الرامة والمغار مصرع الشاب معاد فهيم حمادة غانم (33 عاما) بحادث دراجة نارية مروع بين الرامة والمغار 2019-08-15 | 09:00:41

لقي الشاب معاد فهيم حمادة غانم (33 عاما) من ساجور مصرعه بعد منتصف الليلة جراء انزلاق...

اردان يرفض عرض نتنياهو بتعيينه سفيراً لإسرائيل في الأمم المتحدة اردان يرفض عرض نتنياهو بتعيينه سفيراً لإسرائيل في الأمم المتحدة 2019-08-15 | 00:15:20

رفض وزير الامن الداخلي الاسرائيلي غلعاد اردان يوم الأربعاء عرض رئيس الحكومة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids جلجولية تعايش محبة سلام مشترك عرب يهود مشترك ورشة عملعبد القادر حسيني طالب طب المانيا مصرع الشاب شقيقين شقيقه خطيرة اصابة الناصرة شرطة اسعاف اطلاق نار اصابات حادث طرق ذاتي عرابة جبر حمود ساجور مجلس تحقيق تهديد موظفين شركة الكهرباء حصري . الحلقة الاولى مسلسل الخروج رمضان 2016 الصنارة نت شاهدوا بئر المكسور حافلتين احتراق شب النيران مدخل شرطة اطفاء حريق حافلات عشرات احتراق رمات غان اطفاء اخماد مصرع ميار زيود . محمد واكد شابين الناصرة العفولة حادث طرق ذاتي انقلاب سيارة شرطة اسعاف سيارة خالد عابد العامل الناصرة تشييع جثمان مدسنة حادث عمل مصرع حيفا مواجهات اعتقالات ام الفحم حيفا وادي عارة شبان رهن الاعتقال القاء حجارة حرق اطارات حادث طرق مروع ديمونا يروحام اصابات شرطة اسعتف حافلة سيارة خصوصية الجنوب الطبيب اياد خمايسي كفر كنا يشارك رمبام تنظير الجهاز الهضمي اطباء في قطاع غزةرسالة مبكية نصلي اشتاق عمري عبد الله يناديك اشتاق صوتك أمي حادث دراجة هوائية قرية كسرى محل ملابس طعن شاب الطيبة اصابة متوسطة الشرطة اسعاف مستشفى ام الفحم اضراب وادي عارة اهالي التزام اغلاق محلات مدارس مجالس بلدية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com