وفاة, الشاب, مهدي, فريد, قاسم, بدران, (31, عاما), متأثرا, بجراحه, اثر, تعرضه, لحادث, دراجة, كهربائية, قبل, اسابيع, بتل, ابيب,

فدعت قرية البعة فجر اليوم الخميس بوفاة الشاب مهدي فريد قاسم بدران (31 عاما) متأثرا بجراحه اثر تعرضه لحادث دراجة كهربائية قبل عدة أسابيع في منطقة تل أبيب.

وكان الشاب قد أحيل للعلاج في مستشفى "تل هشومير" في تل أبيب حيث مكث هناك للعلاج الا ان المحاولات بانقاذ حياته باءت بالفشل وتم اقرار وفاته فجر اليوم .هذا، وسادت حالة من الحزن في البعنة إثر انتشار النبأ المفجع، حيث عُرف الشاب بحسن أخلاقه، .، وسيتم تشييع جثمانه اليوم بعد صلاة الظهر في مقبرة القرية.