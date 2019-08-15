رابع أيام العيد - مصرع طفل ووالده بحادث سير في نابلس

لقي المواطن احمد محمد عبد اللطيف كنعان 45 عاماً وابنه البالغ من العمر عامين ونصف من بلدة حزما شمال شرق القدس مصرعهما بحادث سير وقع مساء امس في منطقة الباذان شمال شرق نابلس.

وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات أن غرفة عمليات الشرطة بمحافظة نابلس تلقت بلاغاً عن وقوع حادث سير نتج عنه 12 إصابة من ضمنها 3 إصابات في حالة خطرة وقد أدخلت الإصابات جميعها الى مستشفيات نابلس لتلقي العلاج.وأضح ارزيقات بان خبير الحوادث بعد معالجته ظروف الحادث افاد ان سائق احدى المركبتين كان يقود مركبته بسرعة لا تتناسب مع ظروف الطريق مما أدى الى انحرافها على منعطف ودخولها على المسلك الاخر والتصادم مع المركبة الأخرى.وأضاف ارزيقات أن الشرطة قامت بالتحفظ على السائق المتسبب بالحادث وباشرت التحقيق للوقوف على ملابساته واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه .