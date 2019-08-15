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مايا دياب تطرح كليبها الجديد ” يابا يابا ” وتغني بالصعيدي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



طرحت الفنانة اللبنانية ” مايا دياب ” عبر قناتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي ” يوتيوب ” كليب أغنيتها الجديدة ” يابا يابا ” .



الأغنية من كلمات المؤلف ” مؤمن راجح ” وألحان وتوزيع ” مودي منير ” .

 وتغني مايا باللهجة الصعيدية في كليبها الجديد مع تغيير في ملامحها .


وكانت الفنانة مايا دياب كشفت عن تأجيل طرح كليبها الغنائى الجديد ” يابا يابا “الذي كان من المقرر طرحه يوم أمس الثلاثاء على موقع يوتيوب .


وكتبت تغريدة  عبر حسابها الشخصي على موقع ” تويتر ” أمس قائلة : ” لظروف خارجة عن إرادتنا سيتم تأجيل نشر كليب يابا يابا حتى يوم غد بتمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت بيروت على قناتي الرسمية على يوتيوب ” .




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