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"شعبولا" يفتح النار على أردوغان في أغنية جديدة!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 انتهى المغني الشعبي شعبان عبد الرحيم  من تسجيل أغنية "يا أوردغان يا حرامى"، وطرحها على قناته الخاصة على موقع يوتيوب، وهى من كلمات إسلام خليل.



ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن شعبان قوله: "إن الأغنية تشهد الصلح بينه وبين الشاعر إسلام خليل بعد خلاف بسيط لم يدم طويلاً، مضبفاً أنه "بمجرد ما إسلام خليل عرض علىّ الأغنية تحمست لها، خاصة أنها تمس قضية تشغل الرأى العام فى الوقت الحالى، وبالفعل قمنا بتسجيلها فى يوم واحد بنفس الموسيقى الخاصة بى فى جميع أغنياتى".


وأكد شعبان عبد الرحيم، الشهير بلقب "شعبولا" أن الأغنية تناولت موضوع التنقيب فى البحر الأبيض المتوسط وتزوير الانتخابات فى تركيا، لافتاً إلى أن هذا الأمر شغله منذ فترة، إلى أن جاء صديقه إسلام خليل بكلمات الأغنية التى تحمس لها.


وتابع: "أسعى خلال الفترة الجاية للتعاون مع إسلام فى تقديم أغانى تناقش الوضع الحالى فى البلاد العربية، وإن شاء الله هنعمل مجموعة من الأغانى لن تقل فى مستواها عن الأغانى السابقة، اللى الجمهور عرفنا وتابعنا من خلالها".


تقول كلمات الأغنية الجديدة: "يا أوردغان يا حرامى.. يا مجرم بامتياز.. انت فى الشرق المتوسط مالكش غاز ولا جاز.. ماكنتش عايز أعقب لكن ماخلصنيش.. عاوز تنقب نقب.. واستحمل التلطيش.. يا أوردغان يا حرامى.. يا خليفة المهاويس.. عامل خليفة وشيخ.. انت مقضيها تهليس.. الخونة اللى انت آويهم.. يشتموا فى المصريين.. قريب هتلاقيهم جايين متربطين.. والسيسى رئيس مصر.. اللى انت عامله خصمك.. لا عمره هيعبرك.. ولا عمره هينطق اسمك.. وإييييييه".




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