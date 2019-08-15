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الحصبة تغزو العالم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 بدأ مرض الحصبة المعدي بالانتشار السريع في مختلف مناطق العالم.



ووفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، سجلت منذ بداية السنة الحالية وإلى الآن، إصابات أكثر مما سجل خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.


ففي نهاية شهر يوليو 2019 سجلت في العالم أكثر من 365 ألف إصابة بمرض الحصبة المعدي. الذي ينتشر في 182 دولة وهو أعلى مؤشر منذ عام 2006.


وقد كان عام 2017 الأخطر من حيث الإصابة بمرض الحصبة، حيث سجل فيه زهاء 7 ملايين إصابة توفي منهم 110 آلاف شخص.


وأكثر الإصابات سجلت في الكونغو تليها مدغشقر وأوكرانيا وبعدها أنغولا والكاميرون وتشاد وكازاخستان ونيجيريا والفلبين وجنوب السودان وتايلاند.




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