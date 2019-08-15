إصابة, 6, شرطيين, بإطلاق, نار, مجهول, المصدر, في, بنسلفانيا,

أصيب ستة -على الأقل- من رجال الشرطة في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا في إطلاق نار مجهول المصدر، حسب ما ذكرته وسائل إعلام أميركية.

وتقوم الشرطة في المدينة بملاحقة المشتبه فيه، كما تواصل الانتشار في محيط المنطقة التي شهدت إطلاق النار، وطلبت من السكان عدم الاقتراب.ونقل المصابون إلى مستشفى "تامبل يونيفرسيتي"، وشوهدت سيارات الإسعاف وهي تهرع إلى مكان الحادث.يذكر ان دورية عادية للشرطة كانت في مهمة روتينية بمنطقة تنشط فيها عصابات المخدرات عندما فوجئت بإطلاق نار كثيف مصدره غير معروف.