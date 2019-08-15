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26 مرشحا للانتخابات الرئاسية التونسية



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أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، عن القائمة الأولية للمترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، والمقررة في الـ15 من أيلول المقبل.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في مقر الهيئة، للإعلان الرسمي عن قائمة المقبولين أوليا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية السابقة والتي شملت 26 مرشحا، استوفت الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي الانتخابي وفق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.


وقال رئيس الهيئة نبيل بفون إن الهيئة قبلت 97 ملف ترشح تم رفض 71 منها (57 لعدم توفر التزكيات اللازمة و14 لعدم تقديم الضمان المالي اللازم) يتوزعون كالآتي (62 رجلا و9 سيدات)، أما عدد المقبولين 24 رجلا وسيدتان.


وأضاف أن المترشحين أصبحوا رسميا على ذمة الهيئة ويمنع عليهم القيام بأعمال الإشهار السياسي والانتخابي قبل يوم 2 أيلول/سبتمبر في انتظار أن يبت القضاء في الطعون المرفوعة أمامه والتي ستتم بعد 24 ساعة من الإعلان عن القائمة.


وشدد بفون وأعضاء مجلس الهيئة على أن الهيئة ستقوم بفرض رقابة ش




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