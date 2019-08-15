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مقتل شاب باطلاق نار في الرملة



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



لقي شاب يبلغ من العمر 23 عاماً مصرعه جراء تعرضه لاطلاق نار عند تواجده في حديقه عامة في مدينة الرملة بعد منتصف الليلة الماضية .


الطواقم الطبية هرعت للمكان واعلنت وفاته على الفور , الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق , كما واكدت الشرطة خلال بيان لها أن الخلفية جنائية .




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