مقتل, شاب, باطلاق, نار, في, الرملة,

لقي شاب يبلغ من العمر 23 عاماً مصرعه جراء تعرضه لاطلاق نار عند تواجده في حديقه عامة في مدينة الرملة بعد منتصف الليلة الماضية .

الطواقم الطبية هرعت للمكان واعلنت وفاته على الفور , الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق , كما واكدت الشرطة خلال بيان لها أن الخلفية جنائية .