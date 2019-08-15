مصرع, شاب, في, حادث, طرق, مروع, بين, الرامة, والمغار,

لقي شاب بالعشرينيات من عمره مصرعه بعد منتصف الليلة جراء انزلاق دراجته النارية في شارع 85 الموصل بين بلدة الرامة والمغار .

الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان واعلنت مصرع الشاب على الفور .الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .الصورة توضيحية