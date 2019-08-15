تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-15 01:30:41 مصرع شاب في حادث طرق مروع بين الرامة والمغار |  2019-08-15 00:15:20 اردان يرفض عرض نتنياهو بتعيينه سفيراً لإسرائيل في الأمم المتحدة |  2019-08-15 00:15:20 اردان يرفض عرض نتنياهو بتعيينه سفيراً لإسرائيل في الأمم المتحدة |  2019-08-14 21:13:10 اصابة خطيرة اثر حادث طرق مروع مدخل شعب |  2019-08-14 21:10:23 اصابة خطيرة جراء حادث طرق قرب الرامة |  2019-08-15 01:09:18 ركلات الترجيح تتوج ليفربول بالسوبر الأوروبي |  2019-08-15 00:01:20 بيني غانتس يهدد السنوار |  2019-08-14 18:57:11 قتيل وجريح اثر انفجار قنبلة في لبنان |  2019-08-14 18:55:21 تقديم وزير الرفاة الاجتماعي حاييم كاتس إلى القضاء |  2019-08-14 18:53:27 نقابة المعلمين تعلن عن نزاع عمل في قطاع التعليم الخاص |  2019-08-14 14:29:27 كاتس: إسرائيل تعترف بالدور الخاص للأردن في الأماكن المقدسة |  2019-08-14 14:27:54 لقاء تعارف بين طاقم مستشفى بوريا والمجلس المحلي ديرحنا |  2019-08-14 11:52:38 شجار بين شبان من المكر والمزرعة ومنقذ في بركة سباحة بكريات موتسكين |  2019-08-14 10:48:35 اعتقال شاب من عيلوط يقود بسرعة فائقة تحت تأثير الكحول |  2019-08-14 11:45:19 سولسكاير يفتح باب التخلص من النجم المنبوذ |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مصرع شاب في حادث طرق مروع بين الرامة والمغار



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



لقي شاب بالعشرينيات من عمره مصرعه بعد منتصف الليلة جراء انزلاق دراجته النارية في شارع 85 الموصل بين بلدة الرامة والمغار .


الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان واعلنت مصرع الشاب على الفور .

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .


الصورة توضيحية
مصرع شاب في حادث طرق مروع بين الرامة والمغار




كلمات متعلقة

مصرع, شاب, في, حادث, طرق, مروع, بين, الرامة, والمغار,

تابعونــا

اردان يرفض عرض نتنياهو بتعيينه سفيراً لإسرائيل في الأمم المتحدة اردان يرفض عرض نتنياهو بتعيينه سفيراً لإسرائيل في الأمم المتحدة 2019-08-15 | 00:15:20

رفض وزير الامن الداخلي الاسرائيلي غلعاد اردان يوم الأربعاء عرض رئيس الحكومة...

اردان يرفض عرض نتنياهو بتعيينه سفيراً لإسرائيل في الأمم المتحدة اردان يرفض عرض نتنياهو بتعيينه سفيراً لإسرائيل في الأمم المتحدة 2019-08-15 | 00:15:20

رفض وزير الامن الداخلي الاسرائيلي غلعاد اردان يوم الأربعاء عرض رئيس الحكومة...

اصابة خطيرة اثر حادث طرق مروع مدخل شعب اصابة خطيرة اثر حادث طرق مروع مدخل شعب 2019-08-14 | 21:13:10

أسفر حادث طرق مروع مدخل بلدة شعب مساء الاربعاء عن اصابة سائق دراجة نارية (27...

اصابة خطيرة جراء حادث طرق قرب الرامة اصابة خطيرة جراء حادث طرق قرب الرامة 2019-08-14 | 21:10:23

أصيب شاب يبلغ من العمر 25 عاماً بجراح وصفت بالخطيرة جراء حادث طرق بين سيارة خصوصية...

بيني غانتس يهدد السنوار بيني غانتس يهدد السنوار 2019-08-15 | 00:01:20

هدد بيني غانتس رئيس حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي يوم الاربعاء قائد حركة حماس في قطاع...

تقديم وزير الرفاة الاجتماعي حاييم كاتس إلى القضاء تقديم وزير الرفاة الاجتماعي حاييم كاتس إلى القضاء 2019-08-14 | 18:55:21

قرر المستشار القانوني للحكومة افيحاي ميندلبليت تقديم وزير الرفاه الاجتماعي...

نقابة المعلمين تعلن عن نزاع عمل في قطاع التعليم الخاص نقابة المعلمين تعلن عن نزاع عمل في قطاع التعليم الخاص 2019-08-14 | 18:53:27

أعلنت نقابة المعلمين عن نزاع عمل في قطاع التعليم الخاص مهددة بتعطيل الدراسة مطلع...

لقاء تعارف بين طاقم مستشفى بوريا والمجلس المحلي ديرحنا لقاء تعارف بين طاقم مستشفى بوريا والمجلس المحلي ديرحنا 2019-08-14 | 14:27:54

إلتقى د. ايرز أون - مدير المركز الطبي باده - بوريا برئيس المحلي الجديد في دير حنا...

شجار بين شبان من المكر والمزرعة ومنقذ في بركة سباحة بكريات موتسكين شجار بين شبان من المكر والمزرعة ومنقذ في بركة سباحة بكريات موتسكين 2019-08-14 | 11:52:38

اعتقلت الشرطة اليوم الاربعاء شابين بالثلاثينيات من عمرهما من المكر والمزرعة...

اعتقال شاب من عيلوط يقود بسرعة فائقة تحت تأثير الكحول اعتقال شاب من عيلوط يقود بسرعة فائقة تحت تأثير الكحول 2019-08-14 | 10:48:35

اعتقلت الشرطة مساء امس الثلاثاء شاب يبلغ من العمر 25 عاماً من سكان عيلوط يقود...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids القدس تلبس حلتها الرمضانية مشاركة واسعة في صلاة التراويح المسجد الاقصى المبارك جمال ماضي عكا جريمة قتل اصابة نجله خصومة بين عائلتين اعتقال مشتبهين نساء عربيات يهوديات رأس الناقورة القدس سلام مسيرة أمل يصنعن السلام جمعية باقةانتفاضةشارع6اصطدام سيارة حصان قرب صفورية 4 اصابات حادث طرق مروع شاب مستشفى شارع الناصرة 79 نداء حمدان نشأت ملحم صورة الله يرحمك فيسبوك مجد الكروم فيسبوك رامي ليفي فصل اقالة وجدان جريمة قتل الطالبة كسرى سميع مظاهرة مشاركة واسعة قرية توزيع أمن هوائيات اقتحام حي عين ابراهيم مدينة اقتحام جلسة مجلس بلدي احتراق خزان وقود سولار كفر ياسيف سيارات 5 اطفاء انقاذ اخماد متوسطة اصابة شاب تعرض اطلاق نار مدينة ام الفحم حي الكينا الشرطة تحقق رضا محمد عثامنة شجار بين مجموعتي شبان كفر قرع اعتقال مشتبهين جريمة رعنانا طعن 4 اصابات خطيرة اعتقال منفذ العملية الثانية التوالي اليوم مشاحنات اجواء مشحونة جلسة بلدية الناصرة مركز الومي المسن المينة علي سلامسكب ماء شاي ساخن عضو الكنيست احمد الطيبي مظاهرة السجن بئر السبع عادل سمحات بلدية شفاعمرو مدير عام اعفاءه من منصبه يطلب عنبتاوي أمين
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com