اردان, يرفض, عرض, نتنياهو, بتعيينه, سفيراً, لإسرائيل, في, الأمم, المتحدة,

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لقي شاب بالعشرينيات من عمره مصرعه بعد منتصف الليلة جراء انزلاق دراجته النارية في...
رفض وزير الامن الداخلي الاسرائيلي غلعاد اردان يوم الأربعاء عرض رئيس الحكومة...
أسفر حادث طرق مروع مدخل بلدة شعب مساء الاربعاء عن اصابة سائق دراجة نارية (27...
أصيب شاب يبلغ من العمر 25 عاماً بجراح وصفت بالخطيرة جراء حادث طرق بين سيارة خصوصية...
هدد بيني غانتس رئيس حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي يوم الاربعاء قائد حركة حماس في قطاع...
قرر المستشار القانوني للحكومة افيحاي ميندلبليت تقديم وزير الرفاه الاجتماعي...
أعلنت نقابة المعلمين عن نزاع عمل في قطاع التعليم الخاص مهددة بتعطيل الدراسة مطلع...
إلتقى د. ايرز أون - مدير المركز الطبي باده - بوريا برئيس المحلي الجديد في دير حنا...
اعتقلت الشرطة اليوم الاربعاء شابين بالثلاثينيات من عمرهما من المكر والمزرعة...
اعتقلت الشرطة مساء امس الثلاثاء شاب يبلغ من العمر 25 عاماً من سكان عيلوط يقود...