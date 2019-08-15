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اردان يرفض عرض نتنياهو بتعيينه سفيراً لإسرائيل في الأمم المتحدة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



رفض وزير الامن الداخلي الاسرائيلي غلعاد اردان يوم الأربعاء عرض رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بتعيينه سفيراً لإسرائيل في الأمم المتحدة.


وقال اردان في تغريدة :"بعد ان درست العرض قررت بأن استمر في موقعي والبقاء في البلاد في هذه الفترة الهامة، حتى أتمكن من بذل اقصى جهودي من اجل فوز حزب الليكود".
اردان يرفض عرض نتنياهو بتعيينه سفيراً لإسرائيل في الأمم المتحدة




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