اردان, يرفض, عرض, نتنياهو, بتعيينه, سفيراً, لإسرائيل, في, الأمم, المتحدة,

رفض وزير الامن الداخلي الاسرائيلي غلعاد اردان يوم الأربعاء عرض رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بتعيينه سفيراً لإسرائيل في الأمم المتحدة.

وقال اردان في تغريدة :"بعد ان درست العرض قررت بأن استمر في موقعي والبقاء في البلاد في هذه الفترة الهامة، حتى أتمكن من بذل اقصى جهودي من اجل فوز حزب الليكود".