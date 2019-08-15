تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-15 01:30:41 مصرع شاب في حادث طرق مروع بين الرامة والمغار |  2019-08-15 00:15:20 اردان يرفض عرض نتنياهو بتعيينه سفيراً لإسرائيل في الأمم المتحدة |  2019-08-15 00:15:20 اردان يرفض عرض نتنياهو بتعيينه سفيراً لإسرائيل في الأمم المتحدة |  2019-08-14 21:13:10 اصابة خطيرة اثر حادث طرق مروع مدخل شعب |  2019-08-14 21:10:23 اصابة خطيرة جراء حادث طرق قرب الرامة |  2019-08-15 01:09:18 ركلات الترجيح تتوج ليفربول بالسوبر الأوروبي |  2019-08-15 00:01:20 بيني غانتس يهدد السنوار |  2019-08-14 18:57:11 قتيل وجريح اثر انفجار قنبلة في لبنان |  2019-08-14 18:55:21 تقديم وزير الرفاة الاجتماعي حاييم كاتس إلى القضاء |  2019-08-14 18:53:27 نقابة المعلمين تعلن عن نزاع عمل في قطاع التعليم الخاص |  2019-08-14 14:29:27 كاتس: إسرائيل تعترف بالدور الخاص للأردن في الأماكن المقدسة |  2019-08-14 14:27:54 لقاء تعارف بين طاقم مستشفى بوريا والمجلس المحلي ديرحنا |  2019-08-14 11:52:38 شجار بين شبان من المكر والمزرعة ومنقذ في بركة سباحة بكريات موتسكين |  2019-08-14 10:48:35 اعتقال شاب من عيلوط يقود بسرعة فائقة تحت تأثير الكحول |  2019-08-14 11:45:19 سولسكاير يفتح باب التخلص من النجم المنبوذ |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اردان يرفض عرض نتنياهو بتعيينه سفيراً لإسرائيل في الأمم المتحدة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



رفض وزير الامن الداخلي الاسرائيلي غلعاد اردان يوم الأربعاء عرض رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بتعيينه سفيراً لإسرائيل في الأمم المتحدة.


وقال اردان في تغريدة :"بعد ان درست العرض قررت بأن استمر في موقعي والبقاء في البلاد في هذه الفترة الهامة، حتى أتمكن من بذل اقصى جهودي من اجل فوز حزب الليكود".
اردان يرفض عرض نتنياهو بتعيينه سفيراً لإسرائيل في الأمم المتحدة




كلمات متعلقة

اردان, يرفض, عرض, نتنياهو, بتعيينه, سفيراً, لإسرائيل, في, الأمم, المتحدة,

تابعونــا

مصرع شاب في حادث طرق مروع بين الرامة والمغار مصرع شاب في حادث طرق مروع بين الرامة والمغار 2019-08-15 | 01:30:41

لقي شاب بالعشرينيات من عمره مصرعه بعد منتصف الليلة جراء انزلاق دراجته النارية في...

اردان يرفض عرض نتنياهو بتعيينه سفيراً لإسرائيل في الأمم المتحدة اردان يرفض عرض نتنياهو بتعيينه سفيراً لإسرائيل في الأمم المتحدة 2019-08-15 | 00:15:20

رفض وزير الامن الداخلي الاسرائيلي غلعاد اردان يوم الأربعاء عرض رئيس الحكومة...

اصابة خطيرة اثر حادث طرق مروع مدخل شعب اصابة خطيرة اثر حادث طرق مروع مدخل شعب 2019-08-14 | 21:13:10

أسفر حادث طرق مروع مدخل بلدة شعب مساء الاربعاء عن اصابة سائق دراجة نارية (27...

اصابة خطيرة جراء حادث طرق قرب الرامة اصابة خطيرة جراء حادث طرق قرب الرامة 2019-08-14 | 21:10:23

أصيب شاب يبلغ من العمر 25 عاماً بجراح وصفت بالخطيرة جراء حادث طرق بين سيارة خصوصية...

بيني غانتس يهدد السنوار بيني غانتس يهدد السنوار 2019-08-15 | 00:01:20

هدد بيني غانتس رئيس حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي يوم الاربعاء قائد حركة حماس في قطاع...

تقديم وزير الرفاة الاجتماعي حاييم كاتس إلى القضاء تقديم وزير الرفاة الاجتماعي حاييم كاتس إلى القضاء 2019-08-14 | 18:55:21

قرر المستشار القانوني للحكومة افيحاي ميندلبليت تقديم وزير الرفاه الاجتماعي...

نقابة المعلمين تعلن عن نزاع عمل في قطاع التعليم الخاص نقابة المعلمين تعلن عن نزاع عمل في قطاع التعليم الخاص 2019-08-14 | 18:53:27

أعلنت نقابة المعلمين عن نزاع عمل في قطاع التعليم الخاص مهددة بتعطيل الدراسة مطلع...

لقاء تعارف بين طاقم مستشفى بوريا والمجلس المحلي ديرحنا لقاء تعارف بين طاقم مستشفى بوريا والمجلس المحلي ديرحنا 2019-08-14 | 14:27:54

إلتقى د. ايرز أون - مدير المركز الطبي باده - بوريا برئيس المحلي الجديد في دير حنا...

شجار بين شبان من المكر والمزرعة ومنقذ في بركة سباحة بكريات موتسكين شجار بين شبان من المكر والمزرعة ومنقذ في بركة سباحة بكريات موتسكين 2019-08-14 | 11:52:38

اعتقلت الشرطة اليوم الاربعاء شابين بالثلاثينيات من عمرهما من المكر والمزرعة...

اعتقال شاب من عيلوط يقود بسرعة فائقة تحت تأثير الكحول اعتقال شاب من عيلوط يقود بسرعة فائقة تحت تأثير الكحول 2019-08-14 | 10:48:35

اعتقلت الشرطة مساء امس الثلاثاء شاب يبلغ من العمر 25 عاماً من سكان عيلوط يقود...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids احتراق سيارة شفاعمرو النيران المركبة الشرطة تحقق تمديد اعتقل أب القدس مشتبه بمحاولة قتل ابنته طعن طعنا مقص محاولة احباط اغتيال نتانياهو كينبا ينفي ديوان اسرائيل رئيس وزراء زيارته البعنة القاء قنبلة بيت الشرطة تحقيق اضرار دون اصابات تذكر اصابة شابة تعرضت دهس شارع رئيسي مدينة سخنين اسعاف شرطة قداس جناز المسيح كنائس عبلين قرية مشاركة واسعة فصح مجيد اهالي قرية مؤنس دبور زلتسبورغ النمساوي الناصرة مهاجم انتقال مقابل 7 مليون يورو جامعة النجاح نابلس معرف بها شهادات وزارة التربية التعليم الاسرائيليةمسنة دهس حادث طرق الناصرة شارع همشبير منطقة مستشفى شرطة رمبام حيفامحمد دحلان فيسبوك وفاة تضارب أنباء القيادي في حجركة فتح زيارة خلال المغربواكيم واكيم لوز شارونة الحدثة مسيرة اعتدوا محكمة شجرة لوز مسيرةاحتراق شاحنة سيارة دون اصابات ميشور ادوميم شمارف القدس اطفاء اخماد حريق محمد سرحان قطار سكة الحجاز مدينة حيفا بيسان مشاركة رحلة عودة شاب الطيرة هجوم سيف تفتيش اعتقال مهاجمة تجارة حيازة مخدرات كوكائين من كولومبيا لوائح اتهام 30 شخصا الجنوب بئر السبع
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com