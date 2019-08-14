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اصابة خطيرة اثر حادث طرق مروع مدخل شعب



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أسفر حادث طرق مروع مدخل بلدة شعب مساء الاربعاء عن اصابة سائق دراجة نارية (27 عاماً)بجراح وصفت بالخطيرة جراء انزلاق الدراجة .


الطواقم الطبية نقلت المصاب الى مستشفى الجليل الغربي لاستكمال العلاج .

الشرطة باشرت التحقيق .
اصابة خطيرة اثر حادث طرق مروع مدخل شعب




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