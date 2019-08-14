اصابة, خطيرة, اثر, حادث, طرق, مروع, مدخل, شعب,

أسفر حادث طرق مروع مدخل بلدة شعب مساء الاربعاء عن اصابة سائق دراجة نارية (27 عاماً)بجراح وصفت بالخطيرة جراء انزلاق الدراجة .

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مصرع شاب في حادث طرق مروع بين الرامة والمغار 2019-08-15 | 01:30:41 لقي شاب بالعشرينيات من عمره مصرعه بعد منتصف الليلة جراء انزلاق دراجته النارية في...

اردان يرفض عرض نتنياهو بتعيينه سفيراً لإسرائيل في الأمم المتحدة 2019-08-15 | 00:15:20 رفض وزير الامن الداخلي الاسرائيلي غلعاد اردان يوم الأربعاء عرض رئيس الحكومة...

اردان يرفض عرض نتنياهو بتعيينه سفيراً لإسرائيل في الأمم المتحدة 2019-08-15 | 00:15:20 رفض وزير الامن الداخلي الاسرائيلي غلعاد اردان يوم الأربعاء عرض رئيس الحكومة...

اصابة خطيرة جراء حادث طرق قرب الرامة 2019-08-14 | 21:10:23 أصيب شاب يبلغ من العمر 25 عاماً بجراح وصفت بالخطيرة جراء حادث طرق بين سيارة خصوصية...

بيني غانتس يهدد السنوار 2019-08-15 | 00:01:20 هدد بيني غانتس رئيس حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي يوم الاربعاء قائد حركة حماس في قطاع...

تقديم وزير الرفاة الاجتماعي حاييم كاتس إلى القضاء 2019-08-14 | 18:55:21 قرر المستشار القانوني للحكومة افيحاي ميندلبليت تقديم وزير الرفاه الاجتماعي...

نقابة المعلمين تعلن عن نزاع عمل في قطاع التعليم الخاص 2019-08-14 | 18:53:27 أعلنت نقابة المعلمين عن نزاع عمل في قطاع التعليم الخاص مهددة بتعطيل الدراسة مطلع...

لقاء تعارف بين طاقم مستشفى بوريا والمجلس المحلي ديرحنا 2019-08-14 | 14:27:54 إلتقى د. ايرز أون - مدير المركز الطبي باده - بوريا برئيس المحلي الجديد في دير حنا...

شجار بين شبان من المكر والمزرعة ومنقذ في بركة سباحة بكريات موتسكين 2019-08-14 | 11:52:38 اعتقلت الشرطة اليوم الاربعاء شابين بالثلاثينيات من عمرهما من المكر والمزرعة...