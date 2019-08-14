تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-15 01:30:41 مصرع شاب في حادث طرق مروع بين الرامة والمغار |  2019-08-15 00:15:20 اردان يرفض عرض نتنياهو بتعيينه سفيراً لإسرائيل في الأمم المتحدة |  2019-08-15 00:15:20 اردان يرفض عرض نتنياهو بتعيينه سفيراً لإسرائيل في الأمم المتحدة |  2019-08-14 21:13:10 اصابة خطيرة اثر حادث طرق مروع مدخل شعب |  2019-08-14 21:10:23 اصابة خطيرة جراء حادث طرق قرب الرامة |  2019-08-15 01:09:18 ركلات الترجيح تتوج ليفربول بالسوبر الأوروبي |  2019-08-15 00:01:20 بيني غانتس يهدد السنوار |  2019-08-14 18:57:11 قتيل وجريح اثر انفجار قنبلة في لبنان |  2019-08-14 18:55:21 تقديم وزير الرفاة الاجتماعي حاييم كاتس إلى القضاء |  2019-08-14 18:53:27 نقابة المعلمين تعلن عن نزاع عمل في قطاع التعليم الخاص |  2019-08-14 14:29:27 كاتس: إسرائيل تعترف بالدور الخاص للأردن في الأماكن المقدسة |  2019-08-14 14:27:54 لقاء تعارف بين طاقم مستشفى بوريا والمجلس المحلي ديرحنا |  2019-08-14 11:52:38 شجار بين شبان من المكر والمزرعة ومنقذ في بركة سباحة بكريات موتسكين |  2019-08-14 10:48:35 اعتقال شاب من عيلوط يقود بسرعة فائقة تحت تأثير الكحول |  2019-08-14 11:45:19 سولسكاير يفتح باب التخلص من النجم المنبوذ |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اصابة خطيرة جراء حادث طرق قرب الرامة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



أصيب شاب يبلغ من العمر 25 عاماً بجراح وصفت بالخطيرة جراء حادث طرق بين سيارة خصوصية ودراجة نارية وقع مساء الاربعاء في الشارع الموصل بين الرامة وبيت جن .


الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت المصاب لمستشفى الجليل الغربي في نهاريا وحالته خطيرة .

الشرطة باشرت التحقيق .
اصابة خطيرة جراء حادث طرق قرب الرامة




كلمات متعلقة

اصابة, خطيرة, جراء, حادث, طرق, قرب, الرامة,

تابعونــا

مصرع شاب في حادث طرق مروع بين الرامة والمغار مصرع شاب في حادث طرق مروع بين الرامة والمغار 2019-08-15 | 01:30:41

لقي شاب بالعشرينيات من عمره مصرعه بعد منتصف الليلة جراء انزلاق دراجته النارية في...

اردان يرفض عرض نتنياهو بتعيينه سفيراً لإسرائيل في الأمم المتحدة اردان يرفض عرض نتنياهو بتعيينه سفيراً لإسرائيل في الأمم المتحدة 2019-08-15 | 00:15:20

رفض وزير الامن الداخلي الاسرائيلي غلعاد اردان يوم الأربعاء عرض رئيس الحكومة...

اردان يرفض عرض نتنياهو بتعيينه سفيراً لإسرائيل في الأمم المتحدة اردان يرفض عرض نتنياهو بتعيينه سفيراً لإسرائيل في الأمم المتحدة 2019-08-15 | 00:15:20

رفض وزير الامن الداخلي الاسرائيلي غلعاد اردان يوم الأربعاء عرض رئيس الحكومة...

اصابة خطيرة اثر حادث طرق مروع مدخل شعب اصابة خطيرة اثر حادث طرق مروع مدخل شعب 2019-08-14 | 21:13:10

أسفر حادث طرق مروع مدخل بلدة شعب مساء الاربعاء عن اصابة سائق دراجة نارية (27...

بيني غانتس يهدد السنوار بيني غانتس يهدد السنوار 2019-08-15 | 00:01:20

هدد بيني غانتس رئيس حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي يوم الاربعاء قائد حركة حماس في قطاع...

تقديم وزير الرفاة الاجتماعي حاييم كاتس إلى القضاء تقديم وزير الرفاة الاجتماعي حاييم كاتس إلى القضاء 2019-08-14 | 18:55:21

قرر المستشار القانوني للحكومة افيحاي ميندلبليت تقديم وزير الرفاه الاجتماعي...

نقابة المعلمين تعلن عن نزاع عمل في قطاع التعليم الخاص نقابة المعلمين تعلن عن نزاع عمل في قطاع التعليم الخاص 2019-08-14 | 18:53:27

أعلنت نقابة المعلمين عن نزاع عمل في قطاع التعليم الخاص مهددة بتعطيل الدراسة مطلع...

لقاء تعارف بين طاقم مستشفى بوريا والمجلس المحلي ديرحنا لقاء تعارف بين طاقم مستشفى بوريا والمجلس المحلي ديرحنا 2019-08-14 | 14:27:54

إلتقى د. ايرز أون - مدير المركز الطبي باده - بوريا برئيس المحلي الجديد في دير حنا...

شجار بين شبان من المكر والمزرعة ومنقذ في بركة سباحة بكريات موتسكين شجار بين شبان من المكر والمزرعة ومنقذ في بركة سباحة بكريات موتسكين 2019-08-14 | 11:52:38

اعتقلت الشرطة اليوم الاربعاء شابين بالثلاثينيات من عمرهما من المكر والمزرعة...

اعتقال شاب من عيلوط يقود بسرعة فائقة تحت تأثير الكحول اعتقال شاب من عيلوط يقود بسرعة فائقة تحت تأثير الكحول 2019-08-14 | 10:48:35

اعتقلت الشرطة مساء امس الثلاثاء شاب يبلغ من العمر 25 عاماً من سكان عيلوط يقود...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids الكنيست تفتتح دورتها الشتوية اليوم الاثنين تمديد اعتقال مشتبهين تهديد مزارع عربي سائق تراكتور زراعي العفولة سكين محمد جبريل احمد دهامشة كفر كنا اللد طب طالبا رومانيا حادث طرق مروع بوخارست غرق وادي فتى دراجة كهربائية مدخل قرية كسرى مستشفى حادث طرق سيارة اصابة شخص عامل حيفا انهيار جدار ورشة بناء خطيرة ضبط اسلحة في ام الفحم اعتقال اب ابنه تفتبش بيت اطلاق نار على بيت عضو مجلس كفر مندا المحلي صبري عالم قريةمدرسة كوكب ابو الهيجاء تخريج فوج الثانوية طلابها طلاب الناصرة مفرق تشويشات الكراجات عطل شارات ضوئية وجدان جريمة قتل الطالبة كسرى سميع مظاهرة مشاركة واسعة قرية لوكس سامر مباركي الفتى يندفع الى الملعب لمصافحة مصافحة الحارس الايطالي بوفون حادص طرق مروع قرب بئر السبع اصابات الشرطة تخليص عالقين تخليص طفل يد علقت داخل مضخة فندق البحر الميت بركة سباحة انقاذ اسعافام الفحم مسيرة الاجداد مشاركة واسعة كلاليت صندوق المرضى محمود نعسة كفر كنا انتظار 15 عام يزرقان بمولودهما محمد زوجته اسراء
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com