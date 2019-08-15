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ركلات الترجيح تتوج ليفربول بالسوبر الأوروبي



  |   وكالات تصوير :afp   |   اضافة تعليق



ظفر ليفربول بلقب كأس السوبر الأوروبي لكرة لقدم، بعد فوزه على مواطنه تشيلسي 5-4 بركلات الترجيح، إثر انتهاء الزمن الأصلي والإضافي بالتعادل  2-2، مساء الأربعاء على ملعب "فودافون بارك" في اسطنبول. 

وأحرز أوليفييه جيرو (36) وجورجينيو (101 من ركلة جزاء) هدفي تشيلسي، فيما سجل هدفي ليفربول ساديو ماني (48 و95).
ونجح كل من سدد ركلات الترجيح، ما عدا مهاجم تشيلسي تامي أبراهام الذي تصدى أدريان حارس ليفربول لركلته.
وقدم تشليسي أداء هجوميا مميزا في الشوط الأول، في وقت بدا فيه ليفربول عاجزا عن إزعاج مرمى الخصم، قبل أن يتحسن أداؤه في الشوط الثاني ويهدر مجموعة من الفرص الخطيرة.  
كان لافتا في تشكيلة ليفربول، جلوس كل من الظهير الأيمن ترينت ألكسندر-أرنولد والمهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو على مقاعد البدلاء، ولعب بدلا منهما كل من جو جوميز وأليكس-أوكسليد تشامبرلين.
في المقابل، جدد مدرب تشيلسي فرانك لامبارد الثقة بثنائي الدفاع أندرياس كريستنسن وكيرت زوما رغم الهزيمة الصعبة امام مانشستر يونايتد 4-0 في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، كما لعب الفرنسي أوليفييه جيرو كرأس حربة على حساب تامي أبراهام، وتواجد الأميركي كريستيان بوليسيتش في التشكيلة الأساسية للمرة الأولى على الصعيد الرسمي.




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