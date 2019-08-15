بيني غانتس يهدد السنوار

هدد بيني غانتس رئيس حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي يوم الاربعاء قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار بالاغتيال في حال القيام بالمزيد من العمليات ضد اسرائيل. وقال غانتس "يجب ان يتذكر السنوار المسؤول في حماس أحمد الجعبري الذي تم اغتياله، خلال تواجده بالسيارة، إذا لزم الأمر سوف نفعل ذلك مرة أخرى. وقال: حماس تحتجز مليوني رهينة في غزة، وانا مستعد للاتفاق على تهدئة طويلة الامد بشرطين: الأول الهدوء التام، والثاني عودة الجنود الاسرى الى اسرائيل.