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قتيل وجريح اثر انفجار قنبلة في لبنان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 قتل طفل وجرح آخر اليوم الاربعاء جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات الجيش الاسرائيلي في بلدة تول جنوب لبنان كما افادت مصادر لبنانية.


وأفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" في لبنان، عن مقتل الطفل علي معتوق وجرح الطفل محمد عيسى في بلدة تول، جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات الجيش الاسرائيلي.
ونقل عيسى الى مستشفى راغب حرب في بلدة جبشيت لتلقي العلاج.
قتيل وجريح اثر انفجار قنبلة في لبنان




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