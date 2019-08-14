قتيل, وجريح, اثر, انفجار, قنبلة, في, لبنان,

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وأفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" في لبنان، عن مقتل الطفل علي معتوق وجرح الطفل محمد عيسى في بلدة تول، جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات الجيش الاسرائيلي.ونقل عيسى الى مستشفى راغب حرب في بلدة جبشيت لتلقي العلاج.

قتل طفل وجرح آخر اليوم الاربعاء جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات الجيش الاسرائيلي في بلدة تول جنوب لبنان كما افادت مصادر لبنانية.

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