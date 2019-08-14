تقديم, وزير, الرفاة, الاجتماعي, حاييم, كاتس, إلى, القضاء,

قرر المستشار القانوني للحكومة افيحاي ميندلبليت تقديم وزير الرفاه الاجتماعي حاييم كاتس من الليكود الى المحاكمة بتهمتي إساءة الائتمان والاحتيال مبينا ان على كاتس الاستقالة من منصبه حتى يوم غد. وأوضح ميندلبليت انه اذا لم يقم الوزير كاتس بالاستقالة فانه سيتوجه الى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو للإيعاز له القيام بذلك. ويتهم كاتس بانه حينما تولى رئاسة لجنة العمل والرفاه البرلمانية قام بدفع مشروع قانون بادر اليه صديقه رجل الاعمال موطي بن اري مما منح الأخير مزايا بملايين الشواقل. وكان بن آري يقدم في ذلك الوقت استشارات مالية لكاتس دون ان يبلغ أعضاء اللجنة البرلمانية بذلك. وادعت وكيلات دفاع كاتس انه تصرف بشكل موضوعي ودون محاباة حينما كان نائبًا ووزيرًا، وانه سيطلب من الكنيست الإبقاء على حصانته.