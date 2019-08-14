تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-14 18:57:11 قتيل وجريح اثر انفجار قنبلة في لبنان |  2019-08-14 18:55:21 تقديم وزير الرفاة الاجتماعي حاييم كاتس إلى القضاء |  2019-08-14 18:53:27 نقابة المعلمين تعلن عن نزاع عمل في قطاع التعليم الخاص |  2019-08-14 14:29:27 كاتس: إسرائيل تعترف بالدور الخاص للأردن في الأماكن المقدسة |  2019-08-14 14:27:54 لقاء تعارف بين طاقم مستشفى بوريا والمجلس المحلي ديرحنا |  2019-08-14 11:52:38 شجار بين شبان من المكر والمزرعة ومنقذ في بركة سباحة بكريات موتسكين |  2019-08-14 10:48:35 اعتقال شاب من عيلوط يقود بسرعة فائقة تحت تأثير الكحول |  2019-08-14 11:45:19 سولسكاير يفتح باب التخلص من النجم المنبوذ |  2019-08-14 11:43:12 فوائد مذهلة لهذه الفاكهة الحمضية.. تعرّف عليها |  2019-08-14 09:35:39 مقتل المربي عبد الرحمن جاروشي خلال شجار في الطيبة الزعبية |  2019-08-14 11:34:27 حماس: العمليات الثلاث الأخيرة جرت بتخطيط فردي |  2019-08-14 11:32:37 الأردن يُحذر إسرائيل بخصوص الوضع القائم في الاقصى |  2019-08-14 07:01:31 الطقس:اجواء حارة أعلى من معدلها السنوي |  2019-08-14 07:00:26 شرط وحيد لرحيل بوجبا عن مانشستر يونايتد |  2019-08-14 07:00:20 السنوار: سنمطر المدن الإسرائيلية بالصواريخ |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

تقديم وزير الرفاة الاجتماعي حاييم كاتس إلى القضاء



  |     |   اضافة تعليق



قرر المستشار القانوني للحكومة افيحاي ميندلبليت تقديم وزير الرفاه الاجتماعي حاييم كاتس من الليكود الى المحاكمة بتهمتي إساءة الائتمان والاحتيال مبينا ان على كاتس الاستقالة من منصبه حتى يوم غد. وأوضح ميندلبليت انه اذا لم يقم الوزير كاتس بالاستقالة فانه سيتوجه الى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو للإيعاز له القيام بذلك. ويتهم كاتس بانه حينما تولى رئاسة لجنة العمل والرفاه البرلمانية قام بدفع مشروع قانون بادر اليه صديقه رجل الاعمال موطي بن اري مما منح الأخير مزايا بملايين الشواقل. وكان بن آري يقدم في ذلك الوقت استشارات مالية لكاتس دون ان يبلغ أعضاء اللجنة البرلمانية بذلك. وادعت وكيلات دفاع كاتس انه تصرف بشكل موضوعي ودون محاباة حينما كان نائبًا ووزيرًا، وانه سيطلب من الكنيست الإبقاء على حصانته.

تقديم وزير الرفاة الاجتماعي حاييم كاتس إلى القضاء




كلمات متعلقة

تقديم, وزير, الرفاة, الاجتماعي, حاييم, كاتس, إلى, القضاء,

تابعونــا

نقابة المعلمين تعلن عن نزاع عمل في قطاع التعليم الخاص نقابة المعلمين تعلن عن نزاع عمل في قطاع التعليم الخاص 2019-08-14 | 18:53:27

أعلنت نقابة المعلمين عن نزاع عمل في قطاع التعليم الخاص مهددة بتعطيل الدراسة مطلع...

لقاء تعارف بين طاقم مستشفى بوريا والمجلس المحلي ديرحنا لقاء تعارف بين طاقم مستشفى بوريا والمجلس المحلي ديرحنا 2019-08-14 | 14:27:54

إلتقى د. ايرز أون - مدير المركز الطبي باده - بوريا برئيس المحلي الجديد في دير حنا...

شجار بين شبان من المكر والمزرعة ومنقذ في بركة سباحة بكريات موتسكين شجار بين شبان من المكر والمزرعة ومنقذ في بركة سباحة بكريات موتسكين 2019-08-14 | 11:52:38

اعتقلت الشرطة اليوم الاربعاء شابين بالثلاثينيات من عمرهما من المكر والمزرعة...

اعتقال شاب من عيلوط يقود بسرعة فائقة تحت تأثير الكحول اعتقال شاب من عيلوط يقود بسرعة فائقة تحت تأثير الكحول 2019-08-14 | 10:48:35

اعتقلت الشرطة مساء امس الثلاثاء شاب يبلغ من العمر 25 عاماً من سكان عيلوط يقود...

لقاء طلاب الصف الأول في مستشفى بوريا لقاء طلاب الصف الأول في مستشفى بوريا 2019-08-14 | 11:41:30

استدعي 102 من الأطفال المتحمسين لبدء دراستهم في الصف الأول قريبًا، للقاء احتفالي...

مقتل المربي عبد الرحمن جاروشي خلال شجار في الطيبة الزعبية مقتل المربي عبد الرحمن جاروشي خلال شجار في الطيبة الزعبية 2019-08-14 | 09:35:39

لقي المربي عبد الرحمن جاروشي(39 عاماً)من الطيبة الزعبية مصرعه خلال شجار عنيف اندلع...

الطقس:اجواء حارة أعلى من معدلها السنوي الطقس:اجواء حارة أعلى من معدلها السنوي 2019-08-14 | 07:01:31

يكون الجو اليوم الاربعاء حاراً الى شديد الحرارة ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات...

استطلاع جديد : الليكود 30 مقعدا كاحول لافان 29 والمشتركة 11 مقعداً استطلاع جديد : الليكود 30 مقعدا كاحول لافان 29 والمشتركة 11 مقعداً 2019-08-14 | 07:00:34

يستدل من استطلاع للراي العام الذي اجرته القناة المتلفزة 12 ان حزب الليكود يحافظ...

العثور على سلاح من نوع كارلو في ساحة منزل بالناصرة العثور على سلاح من نوع كارلو في ساحة منزل بالناصرة 2019-08-13 | 21:20:19

ضمن نشاط لشرطة الناصرة ظهر الثلاثاء تم العثور على سلاح من نوع كارلو في ساحة منزل...

طعن شابين خلال شجار بشاطىء قرب زيخرون يعكوف طعن شابين خلال شجار بشاطىء قرب زيخرون يعكوف 2019-08-13 | 22:10:47

اصيب شابان بجراح وصفت بالمتوسطة خلال شجار بشاطىء دور قرب مدينة زيخرون يعكوف مساء...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مظاهرة الناصرة الجبهة الحزب الشيوعي القدس الاقصى اصابة شاب الحلف احتراق تراكتورون قرب ألونيم شرطة اسعاف مستشفى مصرع طفلة حادث طرق النقب رضيعة مستشفى سوروكا نباطيم ضواحي ميسم يوسف الخطيهدم العراقيب قرية غير المعترف بها النقب جرافات وسط غضب الاهالي مدرسة ثانوية شاملة تخرج البيان تحتفل مدينة طمرة الكوكبة الرابعة الشاملة طالب جامعي معلم بديل تخابر تل السبع الجهاد الاسلامي النقب تخابر نشطاء اعتقال الاردن شاب مصرع طفل رضيع نسيه والده سيارة داخل ساعات مبنى سكن اسعاف شرطة وفاة محاولات انعاش عمال القفزة التكنولوجية الثانوية الناصرة مدرسة تحتفل تخريج الفوج ال 25 من طلابها مرابطون مرابطات ام الفحم المسجد الاقصى القدس سلوان لائحة اتهام الشرطة تمويل ارهاب اطلاق نار القاء قنبلة بيت ام الفحم الشرطة اضرار دون اصابات ناريمان مغربي سندس اطلاق نار داخل سيارة الرملة محمد زبيدات منيب طربيه تناوب نائب رئيس بلدية سخنين مازن غنايم تعيين حضانة بي توتي حيفا تحتفل احتفال اطفال تخريج اهالي امهات مشاركة واسعة نفق الجيش الاسرائيلي غزة داخل اسرائيل قطاع احباط نشأت ملحم تشييع جثمان جنازة عرعره فجر اليوم تسليم
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com