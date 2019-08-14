تقديم, وزير, الرفاة, الاجتماعي, حاييم, كاتس, إلى, القضاء,

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أعلنت نقابة المعلمين عن نزاع عمل في قطاع التعليم الخاص مهددة بتعطيل الدراسة مطلع...
إلتقى د. ايرز أون - مدير المركز الطبي باده - بوريا برئيس المحلي الجديد في دير حنا...
اعتقلت الشرطة اليوم الاربعاء شابين بالثلاثينيات من عمرهما من المكر والمزرعة...
اعتقلت الشرطة مساء امس الثلاثاء شاب يبلغ من العمر 25 عاماً من سكان عيلوط يقود...
استدعي 102 من الأطفال المتحمسين لبدء دراستهم في الصف الأول قريبًا، للقاء احتفالي...
لقي المربي عبد الرحمن جاروشي(39 عاماً)من الطيبة الزعبية مصرعه خلال شجار عنيف اندلع...
يكون الجو اليوم الاربعاء حاراً الى شديد الحرارة ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات...
يستدل من استطلاع للراي العام الذي اجرته القناة المتلفزة 12 ان حزب الليكود يحافظ...
ضمن نشاط لشرطة الناصرة ظهر الثلاثاء تم العثور على سلاح من نوع كارلو في ساحة منزل...
اصيب شابان بجراح وصفت بالمتوسطة خلال شجار بشاطىء دور قرب مدينة زيخرون يعكوف مساء...