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نقابة المعلمين تعلن عن نزاع عمل في قطاع التعليم الخاص



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أعلنت نقابة المعلمين عن نزاع عمل في قطاع التعليم الخاص مهددة بتعطيل الدراسة مطلع الشهر المقبل. وترى النقابة ان الجهاز التعليمي ليس مستعدا بعد للإصلاحات في التعليم الخاص حيث يتوقع تغييرات في شروط وظروف عمل المعلمين. وبحسب نقابة المعلمين فان وزارة التربية والتعليم لا تتعاون في اطار المفاوضات المتعلقة بالإصلاحات. 


وكان رئيس لجنة التربية والتعليم البرلمانية يعقوف ميرغي قد دعا في وقت سابق الى تعطيل الجهاز التعليمي في حال لم يتم إيجاد حل بشان ميزانية طلاب التعليم الخاص.
نقابة المعلمين تعلن عن نزاع عمل في قطاع التعليم الخاص




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