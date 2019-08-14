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كاتس: إسرائيل تعترف بالدور الخاص للأردن في الأماكن المقدسة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكد وزير الخارجية يسرائيل كاتس أن إسرائيل تحترم الوضع الراهن في الحرم القدسي الشريف، مشيرا إلى أنه وفق معاهدة السلام مع الأردن فإن إسرائيل تعترف بالدور الخاص للمملكة في الاماكن المقدسة للإسلام. ويفيد مراسلنا للشؤون السياسية أن الوزير أوضح أن تصريحات الوزير جلعاد اردان بصدد تغيير الوضع الراهن في الحرم والسماح لليهود بالصلاة في جبل الهيكل، لا يعدو كونها اقتراحا غير ملزم طُرحه على الطاولة. ورفض الوزير كاتس الإجابة على سؤال هل تنوي اسرائيل تغيير الوضع الراهن في الحرم، مكتفيا بالقول ان إسرائيل هي صاحبة السيادة في اورشليم القدس. وشدد وزير الخارجية على ان الدولة تتيح حرية عبادة كاملة لجميع الديانات السماوية في المدينة المقدسة دون استثناء. 
كاتس: إسرائيل تعترف بالدور الخاص للأردن في الأماكن المقدسة




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