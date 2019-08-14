لقاء, تعارف, بين, طاقم, مستشفى, بوريا, والمجلس, المحلي, ديرحنا,

إلتقى د. ايرز أون - مدير المركز الطبي باده - بوريا برئيس المحلي الجديد في دير حنا المحامي قاسم سالم وطاقم ادارة المجلس.

حلّ د. ايرز أون - مدير المركز الطبي باده - بوريا ضيفًا على المجلس المحلي دير حنا، حيث وصل للقاء تعارف مع رئيس المجلس الجديد المحامي قاسم سالم.وفي مطلع كلامه، وصف د. أون الزخم العمراني والتنموي المذهل الذي يشهده المركز الطبي، وأشار الى مجموعة الخدمات المضافة حديصًا، “أشعر هنا بأنني في بيتي، ويهمني أن يشعر سكانكم أبناء القرية بالبيت أيضًا لدينا في المركز الطبي. أحدثنا تغييرًا كبيرًا في السنوات الأخيرة بشان توفير الخدمات الطبية لسكان المنطة، كما أننا نتجدد باستمرار ونجلب خدمات طبية اضافية لم تكن متوفرة هنا في الماضي. معنا، الدكتور خطيب، مدير وحدة علاج الطوارئ وبوسعه أن يطلعكم اننا سنبدأ قريبًا ببناء وحدة جديدة ومتطوّرة لعلاج الطوارئ… يعتبر جناح القلب لدينا واحدًا من أبرز المراكز في البلاد، وقد اجرينا حتى الآن أكثر من 700 عملية جراحية بالقلب. افتتحنا وحدة لجراحة الصدر، وهي خدمة غير متوفرة في المراكز الطبية الأخرى في المنطقة. في غضون أسابيع قليلة، سيتم افتتاح خدمة إعادة التأهيل القلبي الجديدة، والتي سوف تسمح بإكمال إعادة التأهيل، بعد الرعاية الأولية والعاجلة لمرضى القلب. قمنا بتوسيع الخدمات وإضافة خدمات جديدة إلى جناح الأطفال الذي يوفر، إلى جانب العناية المركزة للأطفال، الذي سيتم افتتاحه قريبًا، تغطية واسعة النطاق للخدمات الطبية للرضح والأطفال، والمراهقين، كي لا يضطر الآباء إلى السفر إلى المستشفيات البعيدة.".من جابنه، ذكر رئيس المجلس، المحامي صالح، “أنا مسرور باستضافتكم اذ ان علاقتنا على مر السنين مهمة للغاية بالنسبة لنا. هناك مثير للاعجاب من سكاننا العاملين في بوريا، في كافة المجالات، مدراء أقسام، أطباء، ممرضات وممرضين. يتوجب علينا توطيد العلاقة والتباحث في أفق التعاون. يد بيد، سنعمل سويّا لأجل تحسين والاستفادة من نشاطات المستشفى الكثيرة. نعتبر أي انجاز لكم انجاز لنا”!ولخّص د. اون وقال “تتمتع العلاقة معكم ومع المجتمع بمكانة خاصة ومهمة لدينا، يسعدنا التعاون وأن نكون تحت خدمتكم بكافة قضايا وشؤون الطب الوقائي وتعزيز الصحة المجتمعية”.