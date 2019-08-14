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شجار بين شبان من المكر والمزرعة ومنقذ في بركة سباحة بكريات موتسكين



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



اعتقلت الشرطة اليوم الاربعاء شابين بالثلاثينيات من عمرهما من المكر والمزرعة بشبهة ضلوعهما في شجار في بركة سباحة في كريات موتسكين .


وجاء في بيان صادر عن الشرطة ان شجار عنيف وقع بين مجموعة شبان على خلفية عدم سماح منقذ سباحة في البركة للشبان السباحة في منطقة محددة من البركة مما ادى الى اندلاع شجار اسفر عن اصابات .

وأضافت الشرطة أن الشجار اسفر عن اصابة 3 اشخاص نقلوا لاستكمال العلاج في مستشفى رمبام في حيفا .

سيتم تقدبم الشابين للمحكمة لتمديد اعتقالهما .
شجار بين شبان من المكر والمزرعة ومنقذ في بركة سباحة بكريات موتسكين




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