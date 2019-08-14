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اعتقال شاب من عيلوط يقود بسرعة فائقة تحت تأثير الكحول



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



اعتقلت الشرطة مساء امس الثلاثاء شاب يبلغ من العمر 25 عاماً من سكان عيلوط يقود سيارته بسرعة 184 كم/س على شارع رقم 77 قرب طبريا .


دورية من الشرطة اوقفت السائق وخلال فحص السيارة وجدت قنينة كحول بحوزته , وبعد اجراء فحص كحول تبين أن الكمية الموجودة في جسمه 3 اضعاف الكمية المسموح بها .

الشرطة اعتقلت الشاب وقامت بمصادرة السيارة لمدة 30 يوماً.




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