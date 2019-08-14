اعتقال, شاب, من, عيلوط, يقود, بسرعة, فائقة, تحت, تأثير, الكحول,

اعتقلت الشرطة مساء امس الثلاثاء شاب يبلغ من العمر 25 عاماً من سكان عيلوط يقود سيارته بسرعة 184 كم/س على شارع رقم 77 قرب طبريا .

دورية من الشرطة اوقفت السائق وخلال فحص السيارة وجدت قنينة كحول بحوزته , وبعد اجراء فحص كحول تبين أن الكمية الموجودة في جسمه 3 اضعاف الكمية المسموح بها .الشرطة اعتقلت الشاب وقامت بمصادرة السيارة لمدة 30 يوماً.