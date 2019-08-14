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سولسكاير يفتح باب التخلص من النجم المنبوذ



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأربعاء، أن النرويجي أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، مستعد للتخلي عن خدمات أحد لاعبي الشياطين الحمر هذا الصيف.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن سولسكاير أبدى موافقته على انتقال التشيلي أليكسيس سانشيز إلى روما في الميركاتو الصيفي الحالي.
وكانت إدارة الشياطين الحمر توافق على هذا الاقتراح، ولكنها تنتظر موافقة سولسكاير، لا سيما أن باب الميركاتو تم إغلاقه في إنجلترا، وبالتالي لن يتم تعويض رحيل سانشيز بضم لاعب آخر.
وأشارت الصحيفة إلى أن انتقال سانشيز إلى روما لمدة موسم على سبيل الإعارة، يعني أن اليونايتد سيكون مضطرًا لتحمل جزء من راتب اللاعب البالغ 505 آلاف إسترليني.
وشددت الصحيفة على أن سولسكاير لم يكن متحمسًا لسانشيز منذ اليوم الأول له كمدير فني في أولد ترافورد، كما أن اللاعب خلال 16 مباراة مع المدرب النرويجي نجح في إحراز هدف وحيد.
سولسكاير يفتح باب التخلص من النجم المنبوذ




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