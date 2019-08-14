سولسكاير, يفتح, باب, التخلص, من, النجم, المنبوذ,

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مازال مستقبل بول بوجبا في مانشستر يونايتد غير واضح، رغم خوضه أولى جولات...
أشاد البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، بقدرات الأرجنتيني ليونيل ميسي،...
كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الثلاثاء، عن تطور جديد في الميركاتو الخاص بريال...
تلقى النجم المصري محمد صلاح رسالة شكر من والد الطفل الإنجليزي، الذي ساعده نجم...
بات رحيل البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان، عن حديقة الأمراء أمرًا...
تغلب فريق روما الإيطالي 5-4 بركلات الترجيح على ضيفه ريال مدريد الإسباني، في...
أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، أن فريقه جاهز لبدء موسمه،...
وجه مانشستر يونايتد رسالة شديدة اللهجة لمنافسيه ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز...
تعرض أحد صغار مشجعي ليفربول، لكسر في الأنف، عندما كان يركض للحاق بسيارة نجم...
صادق القضاء الإسباني على إقامة مباريات الدوري المحلي أيام الجمعة، إلا أنه منع...