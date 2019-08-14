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فوائد مذهلة لهذه الفاكهة الحمضية.. تعرّف عليها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تعد فاكهة "الغريب فروت" من أحد الفواكه الحمضية الشهيرة بغناها بمضادات الأكسدة، وقلة السعرات الحرارية فيها. كما لها فوائد مهمة جداً لتعزيز منظومة مناعة الجسم والقلب وتحسين عمل الدماغ.

و"الغريب فروت" ثمرة شجرة دائمة الخضرة، والتي 88% منها ماء، لذلك هي مثالية لترطيب الجسم، اكتشفها الكاهن الويلزي غريفيث هوجرز عام 1750.
وبفضل احتوائها على مضادات الأكسدة، يمكن استخدامها في مكافحة الكوليسترول "الضار"، وتخفيض ضغط الدم. كما تسمح مضادة الأكسدة الموجودة في هذه الثمرة بمنع الإصابة بالأورام الخبيثة وتساعد القلب على الاحتفاظ بنشاط طبيعي.
وبينت نتائج دراسة علمية أجريت عام 2006، أن متناولي هذه الفاكهة بصورة منتظمة، يكون ضغط الدم ومستوى الكوليسترول عندهم دائماً في المستوى الطبيعي، وذلك لأن "الغريب فروت" غنية بعنصر البوتاسيوم.
وبحسب ممثل جمعية القلب الأميركية، فإن تناول "الغريب فروت" والحمضيات الأخرى، يساعد على تخفيض خطر الإصابة بالجلطة الدماغية، خاصة لدى النساء، حيث بينت نتائج الدراسات أن النساء اللواتي يتناولن "الغريب فروت" انخفض خطر إصابتهن بالجلطة الدماغية بنسبة 19%.
كذلك تبطئ "الغريب فروت" عملية الشيخوخة، وتكافح المواد المضادة للأكسدة التي تحفز شيخوخة الجسم، وفق نتائج الدراسات. كما أن تناول ثمرتين منها في الأسبوع يسمح بعودة الشباب 10 سنوات.
ويسمي الأطباء "الغريب فروت" المناعة الطبيعية، إذ تحتوي على نسبة عالية من فيتامين C الضروري لحماية خلايا الجسم من الكائنات الضارة. ويقلص هذا الفيتامين الفترة اللازمة للشفاء التام من أمراض البرد.
فوائد مذهلة لهذه الفاكهة الحمضية.. تعرّف عليها




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