مقتل, المربي, عبد, الرحمن, جاروشي, خلال, شجار, في, الطيبة, الزعبية,

لقي المربي عبد الرحمن جاروشي(39 عاماً)من الطيبة الزعبية مصرعه خلال شجار عنيف اندلع في القرية فجر اليوم الاربعاء، حيث شمل اطلاق النار والقاء حجارة.

الشرطة هرعت الى المكان بقوات معززة وعملت على تهدئة الخواطر وباشرت التحقيق في ملابسات الحادث .الطواقم الطبية وصلت للمكان واعلنت وفاة الجاروشي متأثراً باصابته البالغة , يشار الى أن الضحية كان استاذ مدرسة في النقب .وجاء في بيان لاحق صادر عن شرطة المروج أن المحكمة أصدرت أمر منع نشر حول تفاصيل الجريمة .